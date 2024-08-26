罐車混運化工食油調查 國務院食安辦：踐踏底線

【明報專訊】國務院食安辦昨天（25日）通報此前轟動內地的罐車混運化工食用油事件調查結果，多部委組成的聯合調查組認定「事件性質極其惡劣，違反基本常識，踐踏道德底線和法律紅線，是典型的行為違法犯罪，必須嚴厲打擊」。遭報道曝光的兩輛罐車所屬車隊負責人、罐車車主、虛假洗車公司負責人、罐車司機共7人被捕，追究刑事責任；中儲糧等接收混裝油的企業遭行政處罰；河北邢台監管部門存在失職瀆職由當地紀委調查。涉事混裝油有21.6噸流入內蒙古鄂爾多斯，其他已封存。通報稱全國範圍暫未發現其他同類問題。