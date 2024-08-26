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罐車混運化工食油調查 國務院食安辦：踐踏底線

【明報專訊】國務院食安辦昨天（25日）通報此前轟動內地的罐車混運化工食用油事件調查結果，多部委組成的聯合調查組認定「事件性質極其惡劣，違反基本常識，踐踏道德底線和法律紅線，是典型的行為違法犯罪，必須嚴厲打擊」。遭報道曝光的兩輛罐車所屬車隊負責人、罐車車主、虛假洗車公司負責人、罐車司機共7人被捕，追究刑事責任；中儲糧等接收混裝油的企業遭行政處罰；河北邢台監管部門存在失職瀆職由當地紀委調查。涉事混裝油有21.6噸流入內蒙古鄂爾多斯，其他已封存。通報稱全國範圍暫未發現其他同類問題。

《新京報》7月揭露內地油罐車混運煤油、食用油為業內「公開的秘密」引發熱議，嚴重程度被認為不亞於「三鹿奶粉」事件，國務院食品安全辦公室（食安辦）、國家發改委、公安部、交通運輸部、國家衛健委、市場監管總局、國家糧食和儲備局組成聯合調查組赴河北、天津、內蒙古、陝西調查。

通報稱「未發現同類問題」

新華社昨報道，國務院食安辦下一步將聯合多部門，以「零容忍」態度持續深入展開罐車運輸食用植物油問題專項整治，歡迎媒體及民眾監督。通報發出後登上各大社交平台熱搜，有網民認可當局應對迅速，也有網民認為當局處理忽略植根於整個行業的系統問題。

相關字詞﹕調查 食用油 油罐車 國務院 食品安全

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