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停賽逾4年復出首戰 孫楊400自全國賽奪冠

【明報專訊】2024年全國夏季游泳錦標賽昨天（25日）在安徽合肥開賽。備受關注的男子400米自由泳決賽中，代表浙江隊出戰的孫楊以3分49秒58的成績奪冠，他在賽後說「這是一個好的開端」。這是孫楊因禁藥風波遭禁賽4年3個月期滿後回歸賽場的首場正式比賽。

綜合新華社等內地媒體報道，相隔逾4年重回賽場的孫楊在昨日上午的預賽中，以3分54秒98的成績位列小組第一、預賽第二，晉級決賽，他賽後受訪稱「心裏有點忐忑、有點緊張」，會在決賽中全力以赴。決賽中，32歲的孫楊在第五道出戰。出發後不急於發力，進入後半程才逐漸確立領先優勢，並在最後50米頂住預賽第一、湖北17歲小將徐海博的衝擊。

決賽後受訪的孫楊說出的第一句話是「我其實可以做得更好」。他稱這4年沒有比賽，對比賽節奏和把控生疏很多，但還是為自己這一成績感到高興，「對我的復出是一個好的開端」。孫楊說能回到泳池已很開心，希望在今後的比賽和訓練中恢復，並在明年有更好的表現。

今年夏季錦標賽是孫楊解禁後首場正式比賽，本次比賽為2024年全國游泳錦標賽（25米）資格賽之一，競賽項目含14個大項28個小項。全國24個省區市的約500名運動員參賽。與孫楊同池競技的大多是「00後」、「10後」選手。作為比賽中少有的「大齡選手」，孫楊希望小將們未來能為中國男子游泳貢獻更多力量。

孫楊因涉2018年拒絕賽外藥檢及粗暴對待藥檢人員，於2020年2月被國際體育仲裁法院判禁賽8年，後上訴獲減為4年3個月，至今年5月28日屆滿。

「靠家人支援 堅持到今天」

昨日，現場眾多支持者中包括去年與孫楊結婚的前藝術體操運動員張豆豆，孫楊接受採訪時一度哽咽，表示過去數年「靠着家人的支援，才讓我能堅持走到今天」，又說「過去的事情我不想再去敘述，因為我已經從黑暗裏走出來了」。

各省小將出陣 奧運泳手缺席

全國夏季游泳錦標賽是國家級B類賽事，各省隊以年輕陣容迎戰，潘展樂等一眾剛參加過巴黎奧運的國內頂尖選手大都缺席，1991年出生的孫楊是本屆賽事名氣最大、也是年紀最大的選手，與2013年出生的年齡最小選手相差22歲。

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