蘇利文明訪華 外交部：將闡台灣問題戰略安全嚴正立場

【明報專訊】外交部前天宣布，應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國總統國家安全事務助理蘇利文（圖）將於27至29日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。昨天（25日），外交部美大司負責人表示，王毅將同蘇利文就中美關係、敏感問題及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。美媒引述知情人稱，此番會談預計是為美國總統拜登和中國國家主席習近平今年稍晚可能舉行的最後一次會晤做準備。
將晤王毅 商中美關係地區問題
外交部美大司昨就蘇利文訪華舉行媒體吹風會。新華社報道，美大司負責人表示，這是美國總統國家安全事務助理相隔8年再次訪華，是蘇利文助理首次訪華，是雙方落實兩國元首三藩市會晤共識的重要舉措。
美大司負責人表示，王毅將同蘇利文就中美關係、敏感問題及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。雙方將共同梳理兩國落實元首三藩市會晤取得的進展，充分發揮雙方已建立和恢復的逾20個對話溝通機制的作用，繼續探討中美戰略認知問題、國家安全和經濟活動間的邊界問題。
美大司負責人表示，中方將重點就台灣問題、發展權利及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持「台獨」的承諾。美方在關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的無理舉措，嚴重損害中方正當權益。中方要求美方停止將經貿問題泛政治化和泛安全化。中美關係的基礎在民間，美方應同中方相向而行，採取更多措施便利兩國人員往來。中方還將敦促美方履行安理會常任理事國責任，為政治解決當前重大、突出的國際和地區問題發揮建設作用。
美國新聞網站Axios上周五引述三名知情人士透露，這次會談預計是為今年稍晚可能舉行的最後一次「習拜會」做準備。拜登和習近平上次會晤是去年11月在美國三藩市。