蘇利文明訪華 外交部：將闡台灣問題戰略安全嚴正立場

將晤王毅 商中美關係地區問題

外交部美大司昨就蘇利文訪華舉行媒體吹風會。新華社報道，美大司負責人表示，這是美國總統國家安全事務助理相隔8年再次訪華，是蘇利文助理首次訪華，是雙方落實兩國元首三藩市會晤共識的重要舉措。

美大司負責人表示，王毅將同蘇利文就中美關係、敏感問題及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。雙方將共同梳理兩國落實元首三藩市會晤取得的進展，充分發揮雙方已建立和恢復的逾20個對話溝通機制的作用，繼續探討中美戰略認知問題、國家安全和經濟活動間的邊界問題。

美大司負責人表示，中方將重點就台灣問題、發展權利及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持「台獨」的承諾。美方在關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的無理舉措，嚴重損害中方正當權益。中方要求美方停止將經貿問題泛政治化和泛安全化。中美關係的基礎在民間，美方應同中方相向而行，採取更多措施便利兩國人員往來。中方還將敦促美方履行安理會常任理事國責任，為政治解決當前重大、突出的國際和地區問題發揮建設作用。

美國新聞網站Axios上周五引述三名知情人士透露，這次會談預計是為今年稍晚可能舉行的最後一次「習拜會」做準備。拜登和習近平上次會晤是去年11月在美國三藩市。