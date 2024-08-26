藍白紛擾多 少數派政府施政受阻

學者：黨派鬥爭 人事權幾停擺

政黨鬥爭未到選舉年已看似白熱化，也突顯少數派政府施政阻力，接下來NCC（國家通訊傳播委員會）委員、考試院長、司法院大法官等職務任命，加上總預算的審查，都可能再演變成為「鬥法」，令台灣的政治議程不斷紛擾下去。政大名譽教授丁樹範表示，黨派鬥爭確實對施政形成挑戰，比如人事權現在幾已完全停擺。民進黨作為一個執政黨，就沒有辦法來推動某些政策。東海大學教授張峻豪指出，賴清德選擇的做法是「以逸待勞」，交給大法官最後處理，「大概率也是判定違憲」。

從高虹安涉貪污案被暫停新竹市長職務並退黨，到柯文哲政治獻金風暴令民眾黨「奄奄一息」。國民黨基隆市長謝國樑罷免案也將在10月投票，若罷免成功，有分析認為「就是明年大罷免潮的序曲」。國民黨立委黃建賓批評賴清德就職至今「政績」只有8個字：「清算異己、選舉治國」。

雖然柯文哲早前受訪篤定「台灣無法再回到兩黨政治」，惟民眾黨的支持度在政治獻金風波後大幅降低，目前民調只剩下一成左右。丁認為政治獻金風波對民眾黨未來發展非常不利，「柯文哲就是垮掉了」，斷言長期來看台灣政治又將回到藍綠對決。張峻豪則認為，未來是何格局，最快也要等到2026年的九合一地方選舉才會看到新的結果。畢竟民眾黨還有8個立法委員，可以在立法院內扮演一定程度的角色；9月第二個會期開始，可以採取更強烈的抗爭動作轉移焦點。

（時事解構）