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上任百日建「新賴系」 賴清德兩岸持態趨強硬 學者：冀打貪贏民心恐掀內鬥 美大選前台海料無波瀾

【明報專訊】5月20日，台北總統府換了主人，民進黨主席賴清德在總統府內接下了象徵最高權力的印信，正式展開任期，至明天（8月27日）滿百日。台灣1990年代民主化以來，慣常以執政百日作為新政府檢驗指標。學者認為，賴清德已逐漸組建起「新賴系」政府，試圖通過打貪提升執政正當性，顯露「蔡規賴不隨」；台海方面，相信美國大選前暫無新波瀾，惟賴清德選前提出的「四大支柱」理念表述趨強硬，兩岸官方往來難見曙光。

明報記者 劉曉宇

賴清德本月21日出席「凱達格蘭論壇–2024印太安全對話」開幕式時表示， 過去幾年來，威權主義的擴張愈來愈具侵略性，已是全球挑戰；台灣位於第一島鏈，將積極推動「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化伙伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以維持台海的和平穩定。

賴清德於選前提出「四大支柱」政策理念，在經歷年初的台灣大選、5．20就職典禮和兩岸形勢變動後，在文字上也出現微妙變化，展現更為強硬的態度。而他多次突出台灣在「第一島鏈」的關鍵角色，旨在提醒各方，台灣是美國與其亞洲盟友圍堵中國的不可或缺一環。

防務延蔡路線 盼維繫美信任

台灣東海大學政治學系教授張峻豪向本報表示，賴清德上任後，在防務方面延續上屆蔡英文政府的路線，以維繫美國信任；內閣則通過一系列的提名任命，逐漸擺脫「英系」團隊，建立起「新賴系」。「現在美國還沒有選舉，美中台三方基本上不會有太多積極的動作，所以他可以在這個部分稍微以逸待勞一些了，先看選舉結果怎麼樣，或者北京怎麼出手。但是在內閣上面你可以發現他所啓用的人，包括他自己的班底（已經有了新的風格）。」

張峻豪以出身台南的鄭銘謙（現任法務部長）為例，鄭在台北地檢署期間，曾偵結起訴民眾黨新竹市長高虹安涉貪案，並持續追查國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利台智光案（協助台灣智慧光網取得政府項目）。「其實賴清德就是要他去繼續偵辦這些大型的案件，而且會非常有效率。」賴希望通過打貪揭弊，建立起新政府作為少數派政府的正當性，不過短時間內的大破大立，未來恐掀起黨內鬥爭；三黨不過半的政治生態，在經歷立院擴權之爭後，可預見未來也會繼續紛擾下去。

委退休中將任政務委員

分析：顯為兩岸衝突做準備

台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範則指出，賴清德的人事任命某種程度也是在「為兩岸可能的衝突預先做一些準備」。比如任命退休中將季連成到行政院擔任政務委員，做防務、經濟、交通跨部會協調的工作，是從1949年以來的第一次。他的任務主管國土安全、救災、全民防衛動員。「希望靠他進行一個制度的建立，如果兩岸真的有面臨不幸衝突的時候，台灣能夠保持一定的韌性。」

張峻豪指出，這一方面反映出賴清德大破大立的個性，另一方面也跟他目前只有40%（大選得票率）的正當性有關。「他希望能夠從這一方面很快速地去提升他的支持度。但去處理民進黨內部像鄭文燦（因涉賄案而辭去海基會董事長）等這些人，相對激起了裏面派系的一些鬥爭，未來可能會面對到一些反效果，會不會掀起黨內更多的內鬥，是在後期需要觀察。」

美國大選在即，兩岸亦在觀望選舉結果，共和黨總統候選人特朗普不久前放話台灣應向美國「付保護費」。丁樹範表示，在兩岸和防務的處理上，賴清德相較蔡英文的模糊和迂迴更加直接，更清晰地強調「兩岸互不隸屬」。「雖然賴清德沒有公開的講『一邊一國』，可是很強調所謂中華民國的立場，並且堅定中華民國等同於台灣，以此為基礎願意跟大陸往來。」

屢視察部隊 冀發展台防務產業

執政數月，面對比上任政府更緊張的兩岸局勢開局，賴清德已到部隊視察數次，頻率較蔡英文時期更高。丁樹範也指出，賴清德希望將發展防務和經濟結合，希望能夠帶動一些台灣的防務產業，譬如發展無人機的產業鏈。「這個從蔡英文執政就開始在處理，其實有點類似大陸習近平說的軍民融合，民間要為國防發展做出貢獻，國防可以把它某些技術用在民間。」

淡化兩岸交流 強調增嚇阻抗威權

5．20就職演說時，賴清德提到兩岸維持現狀、恢復交流，不過仍因措辭強硬和台獨意識形態強烈，引發北京強烈不滿。此後在公開場合提及兩岸關係，賴清德則淡化對談交流部分，更多強調增強嚇阻力量，對抗威權。張峻豪形容賴在這個問題上「不可能再持續軟化」，「尤其是後來又發生了漁船被扣等事件，他選擇更強化自身職權上的重要性。」

金門撞船某種程度得到了處理，大陸的觀光客已經到馬祖了。丁樹範認為，觀光進展長期可能有限，陸客到台灣本島暫時無解，「如果開放了，等於讓民進黨說『看我不接受九二共識，你（大陸）也要開放觀光客到台灣來』」。但他指出，北京希望兩岸融合，若始終不開放陸客來台，終究會是一個阻礙，「可能對岸領導人也在想這個問題」。

8月民調：好感度跌10個百分點

台灣民意基金會8月最新民調顯示，44.4%民眾對賴清德有好感，較5月剛上任時下跌10.3個百分點，前述民調負責人游盈隆稱，這等於3個月流失200萬支持者。46.7%民眾贊同賴清德執政方式，按月下滑3.2個百分點。執政百日民調下滑亦是往屆政府常態，蔡英文、馬英九時期都遭遇過被稱作「斷崖式」的下滑，民眾從選後「蜜月期」進入以具體事務作為評判的尺度，執政黨與在野黨間不停息的較量也扮演拉鋸角色。

（時事解構）

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相關字詞﹕台獨 台美關係 蔡英文 民進黨 兩岸關係 賴清德

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