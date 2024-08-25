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菲控解放軍向巡邏機發射照明彈 華：反制措施

【明報專訊】菲律賓「西菲律賓海國家特遣部隊」昨發聲明，稱菲國漁業和水產資源局（BFAR）一架飛機19日在南海黃岩島附近進行海域偵測飛行時，一架解放軍軍機多次在僅約15米的近距離處投放照明彈，危及菲方機上人員安全。

菲飛機22日在南沙渚碧礁附近水域監視和攔截「侵犯菲律賓專屬經濟區和領海的偷獵者」時，也遭解放軍軍機發射照明彈。菲方譴責這些舉措破壞地區和平與安全，敦促北京立即停止一切挑釁危險行動。

學者：菲南海舉動更具侵略性

法新社引述中國外交部聲明表示，對於22日飛入渚碧礁空域的兩架菲軍用飛機，中國採取「反制措施」；前日記者會上，中國外交部發言人毛寧曾表示對此事「不了解情况」。

《環球時報》英文版22日引述中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員張潔指，菲律賓正在擴建南海中沙群島中業島上的軍事設施，這些舉動是菲律賓在南海挑起事變前的一貫做法。與中國的克制相比，菲律賓在南海問題上的舉動更加積極主動，更具侵略性，因為馬尼拉依靠盟友而不是自己的力量，菲律賓「正在玩弄全球輿論和國際法」。

菲總統小馬可斯7月稱會在中業島擴建機場。張潔稱，馬尼拉很可能加快對中業島的侵犯，不排除進一步接納區域外國家的軍機和軍艦入駐，為美日等國進行軍事干預提供便利。

相關字詞﹕馬尼拉 中菲關係 南海問題

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