世界軍校比武 解放軍神槍手奪12金

這是中國首次組團參加世界軍校學員運動會，130多名學員來自國防科技大學、陸軍步兵學院、陸軍炮兵防空兵學院、陸軍特種作戰學院、海軍工程大學，參加除劍擊外的其他6個大項84個小項比賽。

多項目破賽會紀錄環數奪冠

射擊是中國軍隊傳統強項，由陸軍步兵學院牽頭組建的射擊隊，在加拉加斯解放者靶場舉行的16個射擊項目中，奪得12金8銀4銅，包括男子25米軍用手槍團體賽、個人賽、快射團體賽，以及女子25米軍用手槍快射團體賽等多個項目以破賽會紀錄環數奪冠。《解放軍報》報道，此次參賽的中國學員們是首次參加大項賽事，沒有接觸過正式比賽用槍型號，是他們面臨的最大難題，比賽期間也出現多次槍支卡彈等問題，考驗學員應對能力和心理素質。

另外，中國代表團在軍事五項（射擊、障礙跑、障礙游泳、投彈、越野跑）的6個項目獲3金3銀1銅，在定向越野6個項目獲3金1銀2銅，在游泳34個項目取得7金3銀15銅，在田徑20個項目獲1金1銀4銅，排球賽摘得2枚銅牌。

世界軍校學員運動會是國際軍事體育理事會框架下的綜合性體育賽事，賽事創辦於2010年，上屆2022年在俄羅斯聖彼得堡舉行，20個國家576名運動員參加，歐美西方國家沒參與。本屆則有9個國家490多人參賽。