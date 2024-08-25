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內地5.45億外賣用戶 佔網民總數近半

【明報專訊】據中商產業研究院統計，截至去年12月，內地網上外賣用戶規模達5.45億人，佔網民總數49.9%。全國去年累計註冊106.2萬間外賣相關企業，按年增56.7%，達近十年註冊量最高峰。2023年在美團平台獲得收入的騎手數量約為745萬，「餓了麼」平台有超過400萬的活躍騎手。

有中介專代開網店

藉付費推廣入搜索前排

不過多年以來，「幽靈外賣」、「影子店」、「多店一證」的現象並不少見。餐飲業人士披露，外賣市場有一些「中介」，專門替人代開網店。這些「幽靈外賣店」通過付費推廣的方式進入平台搜索顯示前排，誤導消費者下單。

在社交平台上，亦不斷有帖文教消費者辨別哪些是「純外賣店」。例如「名字中帶一點的、加杠的不要點」，「照片看不到的不要點」等等。在3月初，著名餐飲企業「費大廚」在社交平台呼籲「不要點費大廚的外賣」，原因是外賣平台上湧現出一批「費大廚外賣」店，提供費大廚代購服務。

近一年，美團平台聯手各地警方打擊外賣代開店黑灰產業鏈，破獲24宗案件，拘捕100餘人。另外，外賣平台亦已上線「互聯網+明廚亮灶」功能，即餐飲服務提供者將影片上傳至平台，對外展示餐飲服務過程。「餓了麼」在逾20個省（市）建設透明餐廳示範店逾千家，美團外賣亦上線約20萬間「明廚亮灶」商戶，覆蓋56個城市。

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