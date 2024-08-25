京城外賣商潛規 40黑店共用1牌 平台放假地址假照片 惡心幽靈店隨時換名再來

打開外賣平台App，琳琅滿目的外賣餐飲如何選？不少人會將平台的榜單作為參考標準。不過央視發現，在外賣平台「餓了麼」的「放心點榜」，一間排名第7的「望京燒烤」店，店舖地址只是一幢居民樓，原來是用了住戶的營業執照，App上寬敞明亮的堂食照片更是「照騙」。

美食城相鄰大型廢品回收站

檔口紗窗滿油污地面污水橫流

央視發現，外賣業界租借營業執照並非偶然現象。一間月售3000多份餐飲的「夠粵．正宗隆江豬腳飯．湯」的餐廳，在兩個外賣平台上評價均在4.6分以上。實際走訪卻發現，其位置所在的「實况廚房」美食城，與大型廢品回收站為鄰。

「夠粵」只是「實况廚房」內一個檔口，後廚紗窗結滿了各種油污，地面污水橫流，熟食製品隨意扣在砧板上，赤膊員工一邊製作食物一邊打包外賣。

「實况廚房」內藏30幾間外賣檔口，使用的營業執照和食品經營許可證一模一樣，實際經營者與證件上的登記者沒有任何關係。「實况廚房」負責人坦言他只出租檔口，不參與經營。甚至稱「都用一個大執照，你想開幾個號，都可以開」。

負責人：執照可租借

另一家名為「京門樓」的美食城，存在同樣的問題。使用「京門樓」的地址和證照開設的外賣店舖有40多間，美食城內被隔成了很多個百呎左右的小房間，衛生狀况糟糕。

調查發現，在兩個外賣平台上，這種租借營業執照開辦外送店家的現象都不少。在市區建外SOHO、馬連道和天通苑等地方，都有很多類似的外賣店家聚集場所。在房山區長陽地鐵站附近，一名自稱某外賣平台區域負責人也主動教路，沒有牌照，「可以去美食城租借執照」。

平台客服着找渠道投訴

報道播出後市監局方查

對於這種現象，「餓了麼」平台的客服要求記者自己找渠道投訴。報道昨日播出後，北京市昌平區、朝陽區市監局隨即表示，立案調查被點名的外賣店、對外租借證照的公司，涉事店舖停業、在美團、餓了麼等外賣平台下架。

央視報道稱，這種租借牌照開的外賣店，就算被投訴了還可以換店名繼續開。

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