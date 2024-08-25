明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

京城外賣商潛規 40黑店共用1牌 平台放假地址假照片 惡心幽靈店隨時換名再來

【明報專訊】內地「互聯網+餐飲」消費模式已成日常，但央視昨日揭發，京城各種美味食物卻可能來自惡心廚房。數十家外賣店「共享」同一張營業執照的情况是業界潛規則，暗訪片段顯示眾多在外賣平台獲高評分的店家，後廚衛生惡劣，四圍遍佈蒼蠅、污垢，工作人員赤膊上陣、隨地吐痰，生熟食物隨意堆放。這些使用假地址、假照片的「幽靈」店舖一旦「關門」，隨時換名再來。

打開外賣平台App，琳琅滿目的外賣餐飲如何選？不少人會將平台的榜單作為參考標準。不過央視發現，在外賣平台「餓了麼」的「放心點榜」，一間排名第7的「望京燒烤」店，店舖地址只是一幢居民樓，原來是用了住戶的營業執照，App上寬敞明亮的堂食照片更是「照騙」。

美食城相鄰大型廢品回收站

檔口紗窗滿油污地面污水橫流

央視發現，外賣業界租借營業執照並非偶然現象。一間月售3000多份餐飲的「夠粵．正宗隆江豬腳飯．湯」的餐廳，在兩個外賣平台上評價均在4.6分以上。實際走訪卻發現，其位置所在的「實况廚房」美食城，與大型廢品回收站為鄰。

「夠粵」只是「實况廚房」內一個檔口，後廚紗窗結滿了各種油污，地面污水橫流，熟食製品隨意扣在砧板上，赤膊員工一邊製作食物一邊打包外賣。

「實况廚房」內藏30幾間外賣檔口，使用的營業執照和食品經營許可證一模一樣，實際經營者與證件上的登記者沒有任何關係。「實况廚房」負責人坦言他只出租檔口，不參與經營。甚至稱「都用一個大執照，你想開幾個號，都可以開」。

負責人：執照可租借

另一家名為「京門樓」的美食城，存在同樣的問題。使用「京門樓」的地址和證照開設的外賣店舖有40多間，美食城內被隔成了很多個百呎左右的小房間，衛生狀况糟糕。

調查發現，在兩個外賣平台上，這種租借營業執照開辦外送店家的現象都不少。在市區建外SOHO、馬連道和天通苑等地方，都有很多類似的外賣店家聚集場所。在房山區長陽地鐵站附近，一名自稱某外賣平台區域負責人也主動教路，沒有牌照，「可以去美食城租借執照」。

平台客服着找渠道投訴

報道播出後市監局方查

對於這種現象，「餓了麼」平台的客服要求記者自己找渠道投訴。報道昨日播出後，北京市昌平區、朝陽區市監局隨即表示，立案調查被點名的外賣店、對外租借證照的公司，涉事店舖停業、在美團、餓了麼等外賣平台下架。

央視報道稱，這種租借牌照開的外賣店，就算被投訴了還可以換店名繼續開。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞