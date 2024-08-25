因地制宜發消費券 瓊谷免稅消費 蘇派電影券 鄂送數碼券 民眾批限制多

海南省商務廳宣布，8月下旬開始限量發放2400萬元消費券，分別發放機票消費券900萬元、免稅消費券1500萬元，預計該活動將持續到10月份（資金用完為止）。首批參與「機票+免稅」活動的海南航空工作人員稱，旅客可在平台以1元價格購買總額為500元的券包，每天限量發放800套；落地海南通過核驗後，會自動收到1張500元離島免稅消費券，購買免稅商品滿2000元可使用。

限量發放2400萬元「機票+免稅」消費券

海南正打造亞洲重要離島免稅市場，免稅店有12間。不過海口海關數據顯示，今年1到7月海南離島免稅購物金額201.33億元，按年下滑30.4%；離島免稅購物人次按年下滑11.2%。海通國際研報顯示，2024年上半年海南離島免稅購物客單價為5242元，按年降低24%。

而在電影消費大省的江蘇，則決定8月20日至明年7月31日發放3000萬元電影消費券，觀眾購買影院所有場次的電影票，都有機會立減20元。

河南鄭州為了刺激夜經濟，22日上午10時發放總額度3000萬元的第三期「醉美．夜鄭州」通用消費券，僅24秒就被搶完。有關消費券面值均為30元，每人每期限領1張，滿100元可抵扣使用，預料可以直接拉動消費超1億元。

至於優勢產業是電子信息製造業的湖北省，該省商務廳22日也在京東、唯品會、支付寶發放1億元數碼消費券，持續至9月17日。四川省是中國重要的汽車製造基地，該省成都今年亦多次發放汽車消費券。廣東省希望2024年接待遊客突破8億人次，該省第二批文旅消費券也在19日派發。

專家稱增競爭力 仍需更多改革創新

去年至今內地陸續有學者呼籲派發消費券。專家指出，消費券作為短期刺激措施，可以在一定程度上促進經濟，但要實現真正的經濟轉型和提升競爭力，還需更多的結構性改革和創新措施。更有央行貨幣政策委員近期直言，政府的宏觀經濟政策過於保守，呼籲採取支持消費增長的財政手段，包括讓農民工在城市落戶、直接給老百姓派錢。