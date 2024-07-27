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住建部：交錢就應拿房 年底保交樓396萬套

【明報專訊】中國住房城鄉建設部副部長董建國昨在國新辦記者會透露，已會同金融監管總局進行「大起底」，全面排查未交付的商品房項目，鎖定年底前應交付的396萬套住屋。而「房地產發展新模式」方面，正在推進現樓銷售、融資「白名單」制度等。

「保交房涉及廣大人民群眾的切身利益，老百姓交了錢，就應該拿到房。」董建國在記者會提到，上述396萬套住房是「保交樓攻堅戰」的目標任務。各城市均已按要求，制定當地保交樓攻堅戰實施方案，明確交付計劃；部分省份還制定省級保交樓攻堅戰工作方案。

「保交樓」最早在2022年7月的中共中央政治局會議提出，當時內地房企陷入流動性危機，多地樓盤停工。此後人民銀行設立專項資金，加大對「保交樓」的金融支持，地方政府謀求多方資金推動項目復工。

房地產發展新模式涉6方面

稱多地啟現樓銷售

董建國也介紹了中央多次提出的加快構建「房地產發展新模式」進展，包括正增加保障房建設和供給、建立要素聯動機制、推進現樓銷售、建立城市房地產融資協調機制、構建全生命周期房屋安全管理長效機制、建設低碳智能安全「好房子」等6方面工作。

現樓銷售方面，正指導地方選擇新的房地產開發項目，在土地出讓時就約定實行現樓銷售，結合實踐制定配套政策；不少地方已推出一批現樓銷售項目，探索商品樓銷售制度改革。

至於建立城市房地產融資協調機制，推出項目「白名單」制度，以城市為單元、以項目為對象，給予合規項目融資支持，推動房地產開發企業融資從依賴主體信用向基於項目情况轉變。

融資白名單逾5300個 1.4萬億

董建國表示，已建立國家、省、城市三級融資協調機制，推動符合條件的項目「應進必進」白名單，商業銀行「應貸必貸」給予融資支持；已通過「白名單」項目5300多個，審批貸款金額近1.4萬億元人民幣。

將指導各地實行「一項目一方案一專班一銀行一審計一法官」的處置模式，對符合條件的項目，納入白名單給予融資支持；對於資不抵債的項目，加快推進開發企業破產重整或清算，優先保障買家權益。

記者會透露截至2023年底，中國城鎮人均住房面積超過40平方米；2020年是38.6平方米。

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