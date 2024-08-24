北京聞風：高規格紀念鄧顯「守正創新」 ／文：鍾鳴九

參加座談會的中共黨史學者楊德山表示，習近平的講話除了概括鄧小平一生外，更高度評價了他開創性的理論貢獻，及其時代意義、世界意義。這是本次講話的一個顯著特點。

中國人民大學馬克思主義學院副教授夏璐認為，本次講話對鄧小平理論高度評價，並強調其把馬克思主義基本原理和中國的實際、和不斷變化着的國內外形勢相結合，這對當下有重要意義。

專家：守正科學社會主義

創新中國特色社會主義

夏璐認為，紀念鄧小平誕辰120周年，也是向外界釋放一個鮮明信號，即中國特色社會主義這面旗幟要一直高舉下去。楊德山表示，習近平講話提到「守正創新」，守的是科學社會主義的「正」，創的是中國特色社會主義的「新」。

上周，中共中央機關刊物《求是》雜誌在最新一期發表題為〈把鄧小平同志開創的中國特色社會主義偉大事業不斷推向前進〉的紀念文章，稱鄧小平是「中國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師、中國特色社會主義道路的開創者」，並把1978年十一屆三中全會與今年7月閉幕的二十屆三中全會做連結。有分析認為，這一做法意在進一步消除部分輿論對中國改革可能出現倒退的疑慮。

習講話釋堅持改革開放信號

對一國兩制派定心丸

本次習近平的紀念講話也被認為是在向外界釋放「改革開放永不停步」的信號。楊德山指出，習近平在紀念講話中強調「時代在不斷前進、事業在不斷發展，理論創新和實踐創新一刻也不能停止」。創新和改革是中共自毛澤東時代就一直堅持並倡導的思想與實踐傳統。

夏璐表示，講話強調了鄧小平對改革開放的貢獻，從歷史來看，改革開放決定了當代中國的命運，堅持改革開放對中國未來至關重要，也是對鄧小平最好的告慰。

此外，習近平在講話中，還特別提到鄧小平「創造性提出『一個國家，兩種制度』偉大構想」，並稱「繼續全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針」。

夏璐認為，隨着整個中國特色社會主義制度不斷發展和成熟，「一國兩制」本身已經成了中國特色社會主義制度的一個重要組成部分。鄧小平曾提過「50年不變」，如今已過半，外界關心50年後怎麼辦，本次講話則是一個「定心丸」。此外，「一國兩制」對新時代解決台灣問題的總體方略，也有一個明確指向。

文：鍾鳴九