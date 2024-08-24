《悟空》破國遊銷售紀錄 陷抄襲登頂熱搜

8月22日晚，微博帳號「玄鏐108」公開喊話：「又被抄襲了，原創有那麼難嗎？@黑神話之悟空 手藝人的權益誰來維護？」並附上了圖和商品連結，顯示早年設計的護甲道具商品，與《悟空》遊戲相似。當天，微博帳號「楠山禪」也發文：「悟空您好，在使用猴哥的圖片時未告知本人，看到請聯繫，謝謝。」

微博帳號「塞上李雲中」則上載《悟空》中「大聖殘軀」篇的圖片，與其在2012年出版的《西遊記人物圖譜》中的孫悟空圖像，稱「好像是給我畫的孫悟空換了身裝備，可能是打怪升級了，真帥」。引起關注後，「塞上李雲中」昨稱他沒有質疑抄襲，又稱沒蹭熱度。

有關話題引起熱議，輿論不乏支持「遊戲科學」。內地媒體引述律師稱，若《悟空》抄襲屬實，起訴至法院最高判賠50萬元（人民幣，下同）以內。新華社昨引述數據指，《悟空》在國際遊戲平台Steam上已售出超過300萬份，加上Epic遊戲商城、WeGame和Play Station平台，總銷量超過450萬份，總銷售額超過15億元，大幅打破國產遊戲的銷售紀錄。

搶機玩致華強北PS5斷貨

《證券時報》報道，在全球最大的電子市場深圳華強北，組裝電腦檔口有不少顧客因為要玩《悟空》，但舊電腦配置無法運行而來。也有眾多玩家選擇索尼的PS5，但目前華強北的PS5基本已無貨可賣。一些商家推出買電腦送《悟空》。