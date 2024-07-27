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賴清德：不再反攻大陸 不願被統治 金門主持紀念兩岸炮戰 京斥台當局分裂立場是禍根亂源

【明報專訊】昨日（23日）是金門炮戰66周年，身兼台灣三軍統帥的賴清德執政百日前夕，特地赴金門前線出席紀念活動，主持追思祭悼典禮。他在演說中稱，台灣人民與人為善，「不再反攻大陸，但也不願意被共產黨統治」，強調台灣要團結面對「中國威脅」。大陸國台辦批評賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是導致台海兵兇戰危的禍根亂源。

指陸謀奪台是要改國際秩序

非因一個人或黨

賴清德在祭典致詞時說，很榮幸以「中華民國總統與三軍統帥」的身分主持祭典，八二三戰役（金門炮戰）時自己還沒出生，民進黨也還沒成立，顯見大陸要拿下台灣，不是因為哪一個人或哪一個黨，而是一直如此。他稱，「我們不再反攻大陸，但是我們也不願意受共產黨統治，我們要繼續過民主自由人權法治的生活」。

「我們要有決心守護台澎金馬、捍衛中華民國。」賴清德在演說中4次提及「中華民國」，6次提到「台灣」。他說，「中國要拿下台灣，還有其更深遠的目標，這也是國際社會不斷強調的，中國要在西太平洋，甚至在世界，改變以規則為基礎的國際秩序。」

稱增軍事預算維護台海和平

賴清德強調，這幾年台灣不斷提升戰力，明年軍事預算比今年還要多。政府年年增加預算，除了照顧官兵、保障官兵權益以外，還要提高訓練，購買精良武器，就是要向國際社會展現守護台灣的決心，維護台海和平與印太的穩定發展。他呼籲大家要有決心守護台灣，其次要團結，最終目的是希望兩岸和平發展。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日回應，賴清德當局極力渲染所謂「中國威脅」，肆意揮霍台灣老百姓血汗錢購買武器、窮兵黷武，一步步將台灣綁上「台獨」戰車，裹挾民眾當「炮灰」卻口口聲聲說希望兩岸和平發展。她強調，賴當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵兇戰危、島內社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。兩岸同胞要團結起來、行動起來，堅決反對「台獨」挑釁和冒險行徑，還台海以和平，還民眾以安寧。

非「逢五逢十」 破格紀念引關注

賴清德昨日一早出發抵達金門，前往太武山公墓主持追思祭悼典禮，於忠烈祠進行公祭典禮、千人塚進行獻花儀式，隨後前往金門海印寺參拜祈福，中午與參戰官兵及遺族午宴。金門縣長陳福海、台國防部長顧立雄、陸軍司令鍾樹明等人陪同。

台灣《聯合報》指，台軍方向來是「逢五或十」才會擴大辦理紀念儀式，但今年8月初忽傳賴清德要親赴金門出席紀念。鑑於兩岸年初以來多次在金門鄰近水域發生衝突，各界也格外關注他在金門的演說。

1958年8月23日開始，大陸與台灣以金門島為主要戰場，以隔海炮擊為主要戰術。經過戰况最慘烈的44天，解放軍過後改為「單打雙不打」（單日炮擊，雙日不炮擊），持續20年至1979年1月1日中美建交。

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相關字詞﹕兩岸關係 賴清德 金門八二三

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