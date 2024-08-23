明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

李強訪白俄 盧卡申科：兩國關係處新高

【明報專訊】應白俄羅斯總理戈洛夫琴科邀請，國務院總理李強當地時間22日開始對白俄羅斯進行一連兩日的正式訪問，戈洛夫琴科到機場接機。白俄羅斯總統府聲明，雙方將簽署建立服務和投資自由貿易區的協議。

料未來5年對華出口增15%

新華社報道，李強22日在白俄羅斯獨立宮會見白俄羅斯總統盧卡申科。李強指出，中方願同白方加強發展戰略對接，紮實推進各領域合作，穩步擴大貿易規模，實施好中白工業園等項目，持續深化人文交流。盧卡申科表示，白中關係當前發展勢頭強勁，正處於歷史最高水平，兩國在涉及彼此核心利益等重大問題上始終堅定相互支持。未來5年，預計白俄對華出口可上升15%，吸引中國投資上升30%。

李強21日在莫斯科會見俄羅斯總統普京時表示，中方願同俄方努力開拓新興領域合作，更加重視用科技創新、產業創新驅動合作，不斷培育新的經濟增長點；雙方要持續深化文旅、教育、青年、地方等交流合作。李強當天與俄羅斯總理米舒斯簽署的聯合公報，重申推進北極航道航運開發相關各領域合作，包括研究建立合作機制。

俄媒：華陸軍司令訪俄 談軍事合作

俄羅斯衛星通訊社報道，解放軍陸軍司令李橋銘亦正訪問俄國，22日與俄羅斯國防部副部長福明（Alexander Fomin）會面，討論當前兩國共同關心的軍事合作議題。

上 / 下一篇新聞