李強訪白俄 盧卡申科：兩國關係處新高

料未來5年對華出口增15%

新華社報道，李強22日在白俄羅斯獨立宮會見白俄羅斯總統盧卡申科。李強指出，中方願同白方加強發展戰略對接，紮實推進各領域合作，穩步擴大貿易規模，實施好中白工業園等項目，持續深化人文交流。盧卡申科表示，白中關係當前發展勢頭強勁，正處於歷史最高水平，兩國在涉及彼此核心利益等重大問題上始終堅定相互支持。未來5年，預計白俄對華出口可上升15%，吸引中國投資上升30%。

李強21日在莫斯科會見俄羅斯總統普京時表示，中方願同俄方努力開拓新興領域合作，更加重視用科技創新、產業創新驅動合作，不斷培育新的經濟增長點；雙方要持續深化文旅、教育、青年、地方等交流合作。李強當天與俄羅斯總理米舒斯簽署的聯合公報，重申推進北極航道航運開發相關各領域合作，包括研究建立合作機制。

俄媒：華陸軍司令訪俄 談軍事合作

俄羅斯衛星通訊社報道，解放軍陸軍司令李橋銘亦正訪問俄國，22日與俄羅斯國防部副部長福明（Alexander Fomin）會面，討論當前兩國共同關心的軍事合作議題。