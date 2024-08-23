多地蹭《悟空》熱度 杭州：西湖育靈猴

發文稱中國古建「出圈」

新華社：文化自信的必然產物

《悟空》多處場景取材自古建築，旅遊業界認為有望帶動全國各地古建築觀光。新華社連日追捧，昨也以「《黑神話：悟空》火了！中國古建『出圈』了！」為題介紹遊戲場景中的中國古建築 ，如山西玉皇廟、重慶大足石刻、浙江時思寺等，山西元素佔了大多數，稱遊戲「讓中國文化一躍出海」，「這是文化自信的必然產物」。

各地亦爭相與《悟空》「認親戚」，杭州當局稱「西湖山水孕育靈猴」，《悟空》主創馮驥因「喜歡杭州的氛圍，節奏沒深圳那麼快，耐得住性子」而入駐當地藝創小鎮，辦公地點靠近另一主創楊奇母校中國美術學院。

有人也藉《悟空》行騙。據博主「螃蟹賬號」披露，有不法商家先在Steam平台購入遊戲轉贈他人，從其他渠道收款後再向Steam申請退貨，玩家財貨兩空。瀋陽、杭州、武漢、濰坊、惠州等多地公安發文呼籲玩家提高警覺避免墮入騙案。