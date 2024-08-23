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講稿較10年前少1/3 鄧稱號增兩個

【明報專訊】習近平10年前在鄧誕110周年座談會講話稿近萬字，此次約6000字，少了三分之一。結構也有較大不同，習此前用了一半篇幅闡述鄧的人格，這次講話主要指出鄧在文革後開創的功勳，並讓「改革開放」與當前「中國式現代化」接軌，重點是要求「完整、準確」理解鄧小平理論，以指導中國當下及未來發展。

側重鄧文革後功勳 以理論指導當下

昨日習近平舉例的鄧10條金句，多為國人所熟悉，不過並非人人「準確」理解。例如「解放思想就是實事求是，使思想和實際相符合，使主觀和客觀相符合」，許多人只記住「解放思想」，未留意「解放思想」不能脫離「實事求是」意涵，前者破、後者立。習近平日前就曾指出，改革須堅持先立後破。

至於「計劃和市場都是經濟手段，只要對發展生產力有好處，就可以利用」，是1987年改革遇到阻力時鄧小平所說，當時他偏向推動市場經濟。不過內地近年「國進民退」情况嚴重，有關鄧金句也被保守派用來解讀「可以利用計劃經濟」。習近平昨對鄧小平的稱號，較10年前多了「黨的第二代中央領導集體的核心」，以及「為世界和平和發展作出重大貢獻的偉大國際主義者」。有關祖國統一的內容也大增，指鄧「確立了實現祖國完全統一的正確路徑」、強調「不能放棄用非和平方式解決台灣問題」。

擴八九篇幅 指鄧領導人民反動亂

八九民運部分篇幅比10年前、20年前為多，習近平提到1989年春夏之交國家發生嚴重政治風波，危急時刻，鄧小平領導黨和人民旗幟鮮明反對動亂，堅決捍衛社會主義國家政權，使黨和國家經受住了險風惡浪的嚴峻考驗；他之後總結改革開放進程中的經驗教訓，強調要抓黨的建設，加強思想政治工作，確保了紅色江山穩固。

政局常委紅色後代座上客

除了外訪的國務院總理李強，其餘6名政治局常委昨均出席座談會，央視畫面顯示鄧小平兒女鄧樸方、鄧質方、鄧林、鄧楠、鄧榕，孫子鄧卓棣均有出席；習近平弟習遠平、毛澤東孫毛新宇，以及一大批紅色後代亦在座上。

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