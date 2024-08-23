鄧誕座談會 習：鄧理論須完整準確理解 強調續推中國特色社會主義事業

中共中央昨在人民大會堂召開「紀念鄧小平同志誕辰120周年座談會」，習近平在講話中高度評價鄧小平功勳彪炳史冊、永勵後人，鄧小平最重要的思想財富就是以他為主創立的鄧小平理論。「新時代新征程，我們必須繼續深入學習運用鄧小平理論，完整、準確理解它的科學內涵、核心要義。」習近平舉例說，鄧小平強調，黨的基本路線要管一百年，要把堅持以經濟建設為中心、堅持四項基本原則、堅持改革開放統一於社會主義現代化建設全過程；解放思想就是實事求是，使思想和實際相符合，使主觀和客觀相符合；

深化黨和國家領導制度改革，不是要改變社會主義制度、削弱黨的領導，而是要更好彰顯社會主義制度優勢、加強和改善黨的領導；民主集中制是最便利、最合理的制度，要大力發揚黨內民主和人民民主，同時要有正確的集中，全黨要有核心、黨中央要有權威；計劃和市場都是經濟手段，只要對發展生產力有好處，就可以利用；要堅持獨立自主、自力更生，同時不能閉關自守、盲目排外，要實行對外開放；要鼓勵一部分地區、一部分人先富裕起來，以先富帶後富，最終實現全體人民共同富裕，不能搞兩極分化；要堅持物質文明和精神文明兩手抓、兩手都要硬；搞改革膽子要大、步子要穩，要處理好改革、發展、穩定的關係，穩定壓倒一切；辦好中國的事情關鍵在黨，要一手抓改革開放，一手抓懲治腐敗。

列舉鄧金句 稱體現全局視野

籲知義明理防原則錯誤

習近平指出，這些思想和論斷充滿唯物辯證法，體現了全局視野和戰略眼光，抓住了事物的主要矛盾和矛盾的主要方面。他說，只有「知其義又明其理，知其然又知其所以然，才能正確用以指導實踐」；如果顧此失彼、畸輕畸重，就容易導致實踐偏差，甚至犯原則性、方向性錯誤。「歷史上我們黨有過這樣的教訓，我們一定要深刻汲取。」

習近平稱，既堅持鄧小平基於社會主義規律性認識提出的重大結論、基本觀點、正確主張，又善於根據不斷變化的情况，正確把握理論的精髓和實質，用以解決現實問題，做到堅持真理不動搖、指導實踐不偏離。

習近平強調，要把鄧小平開創的中國特色社會主義事業繼續推向前進；新時代新征程上要堅持守正創新，不忘老祖宗，始終走正道、善於闖新路。

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