普京晤李強 稱金磚峰會候習近平出席

【明報專訊】國務院總理李強昨上午在莫斯科，同俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第二十九次定期會晤。李強表示，中方願同俄方一道，遵照兩國元首戰略指引，以兩國建交75周年為契機，堅持相互尊重、彼此信任、世代友好、互利共贏，加強中俄全方位務實合作，推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關係邁上新台階。李強昨也與俄羅斯總統普京會面，普京提及，將於10月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會恭候國家主席習近平出席。
李強另會俄總理 稱加強合作
中新社報道，在中俄總理會晤時，李強表示，近年來在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄關係在高水平上實現高質量發展，兩國各領域合作持續展現強大韌性，穩步向前推進。
米舒斯京表示，今年是俄中建交75周年，兩國關係當前處於歷史最高水平。雙方政府間各項合作機制運行高效，合作領域持續擴大。俄方願同中方落實好兩國元首重要共識，持續深化互信，擴大投資、能源、經貿、人文、地方等領域合作，辦好「俄中文化年」，密切在國際事務中的溝通協調，更好維護俄中自身正當權益，推動兩國新時代全面戰略協作伙伴關係不斷向前發展。
李強和米舒斯京聽取了中俄投資、能源合作委員會等部門的工作匯報。會晤後，兩國總理簽署了《中俄總理第二十九次定期會晤聯合公報》、新版《中俄投資合作規劃綱要》，並共同見證簽署相關合作委員會會議紀要以及教育、科技、化工等領域合作文件。
另據俄衛星通訊社報道，普京昨在克里姆林宮會見李強時，向習近平轉達友好問候，並表示將於10月在俄喀山舉行的金磚國家峰會恭候習近平的出席。
普京表示，俄中兩國未來多年有大規模合作計劃，相應的目標是他今年與習近平會談時確定的。