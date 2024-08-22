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公布加徵華電動車關稅後 商務部查歐盟進口乳製品

【明報專訊】歐盟委員會前天就中國電動車反補貼調查提出最終決定草稿後，商務部昨（21日）宣布，自昨起對原產於歐盟的進口相關乳製品，進行反補貼立案調查。另邊廂，中汽協針對歐委會對華電動汽車反補貼調查終裁披露發文稱，歐委會仲裁信息嚴重歪曲中國電動車產業事實，中國汽車工業協會代表中國汽車行業表示強烈不滿和堅決反對。

綜合中新社、央視新聞報道，根據公告，商務部於今年7月29日收到中國國內乳製品產業正式提交的反補貼調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。商務部經初步審查，決定自昨起進行反補貼立案調查。此次接受調查的相關乳製品具體包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經加工的乳酪，藍紋乳酪和婁地青黴生產的帶紋理的其他乳酪等。

最高或徵36.3%關稅

中汽協批損在歐經營信心

公告稱，本次通常應在2025年8月21日前結束調查，特殊情況下可延長六個月。商務部貿易救濟調查局負責人昨表示，調查機關將依法展開調查，充分保障各利害關係方權利，並根據調查結果客觀公正作出裁決。

另外，歐委會對華電動汽車反補貼調查進行終裁披露，對擬議稅率進行了小幅調整，對不配合企業稅率最高為36.3%。

中汽協昨表示，此舉給中國企業在歐經營及赴歐投資帶來極大風險和不確定性，損害了中國企業在歐經營和赴歐投資的信心，將對帶動歐盟汽車產業發展、增加歐盟當地就業機會、實現綠色可持續發展帶來嚴重不利影響。

相關字詞﹕反補貼調查 電動車 歐盟委員會 商務部

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