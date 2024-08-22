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業界：盜版殺死國產遊戲

【明報專訊】盜版、一號多用等黑色產業長期困擾遊戲業界。據「新浪科技」報道，分析師張書樂認為，國內遊戲廠商目前對盜版猖獗幾乎束手無策，如再不解決問題，剛剛點亮的「國貨之光」也會變成「搖搖欲墜的燭光」。

張書樂表示，遊戲如果在發布當日被翻版，銷量可能縮水一半。對於「一號多用」行為，他認為多個用戶僅支付一次買斷費用是「對版權的侮辱」，相當於偷走遊戲開發商的收入，影響後續研發、營運，性質惡劣不亞於盜版。

張書樂表示，內地盜版橫行二十多年，許多玩家養成了不願為單機遊戲付費的心態。他說，有廠商與盜版商達成「和解」，在發售初期不發布盜版，但這樣的做法並不能根治盜版問題。

據自媒體「差評」稱，有的盜版網站與廠商達成「默契」，不涉及在國內正規渠道發售的遊戲。

遊戲開發商曾斥淘寶縱容盜版

此前，國產手機游戲《波西亞時光》曾遭遇大量盜版和「帳號共享」，其重慶開發商帕斯亞科技曾發文維權，質疑網購平台「淘寶」長期縱容盜版銷售，未對保護正版採取實際行動。

《波西亞時光》事件後，衆多業內廠商及和媒體 2021 年共同發表了《國產獨立游戲發布反淘寶盜版聯合聲明》。時至今日，相關問題仍未得到改善，盜版商潛入社交媒體和短片平台以更加隱蔽的方式繼續違法生意，更難被監管。

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