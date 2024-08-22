《悟空》帶旺黑色產業 盜版湧現 有附遊戲作弊器 有帳號共享遊玩

據「新浪科技」報道，盜版商家會發送鏈接供買家下載相關資料，保存到本地後直接安裝運行，還附贈遊戲作弊器。商家又表示要盡快下載，免得雲端資料被刪除。商家提供的資料總計約120GB，與正版《悟空》相若。

舉報侵權流程長 不利打擊盜版

除了盜版下載，另一種流行的低價玩《悟空》方式是「帳號共享」，商家會提供正版遊戲平台Steam的帳戶和密碼，並教買家如何使用離線模式運行遊戲。除Steam外，PlayStation、XBox等其他主流遊戲平台的帳號也有出售。「一號多用」屬違法，多個遊戲平台均規定用戶不得以任何方式向其他方出售、授予內容和服務的擔保權益或轉讓內容和服務的複製品，也不得將內容和服務出租、租賃或許可給他人。

業內人士表示，「帳號共享」可以讓未成年人規避內地「防沉迷系統」設定的遊戲時間限制。

「閑魚」官方目前未限制帳號交易，被顧客問及「帳號共享」是否會侵犯遊戲版權時，閑魚客服表示，可以通過阿里巴巴知識產權保護平台舉報，需提交相關文件證明，處理結果一周後會通知。「新浪科技」認為，相關流程對遊戲廠商過於漫長，不利於打擊盜版。

《悟空》中部分動畫由曾打造內地最賣座科幻電影《流浪地球》的MOREVFX操刀，《悟空》也被內地媒體成為「遊戲界的流浪地球」。有評論認為，兩者的相似之處在於，同為各自領域首次達到國際水準的「國產之光」，雖目標瞄準全球但主要收入仍靠國內市場貢獻。

25萬用戶寫評價 95%用簡中

據Steam統計，約25萬用戶為《悟空》寫下評價，其中95%使用簡體中文。遊戲媒體「Game Discover」分析認為，已在Steam上購買《悟空》的玩家近九成來自中國內地。

《悟空》在內地網絡爆紅，但遊戲媒體IGN對其只打出8分，低於其中國分社給出的滿分評價。網站「Metacritic」對60間遊戲媒體的評分進行加權平均得出《悟空》為81/100分。

「機齡」超過20年的內地玩家黃先生認為，《悟空》到達了「還可以」的水平，與韓國近年出品的3A話題作《P的謊言》、《劍星》相若。他說，中韓遊戲業界類似，長期被網絡、手機遊戲主導，剛剛做出傳統意義上的3A遊戲。

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