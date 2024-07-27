鄧120年冥誕 黨報倡解放思想 刊文籲傳承遺產 應對百年未有之大變局

《學習時報》文章提到，2012年11月15日，中共總書記習近平偕同中共18屆中央政治局常委與中外記者見面時，提到有關「繼續解放思想」的講話，「吹響了新時代解放思想的號角」。

文章指出，解放思想是不斷推進馬克思主義中國化時代化、進一步全面深化改革的需要，也是戰勝風險、應對挑戰，打開工作新局面、開創發展新格局的需要。「沒有思想大解放，就不會有改革大突破。40多年前的改革開放，由解放思想拉開序幕；進一步全面深化改革，解放思想還是首要的」。

稱中共面臨新大考 解放思想重要

文章也提到，進入新時代以來，世界百年未有之大變局加速演進，中國發展的戰略機會和風險挑戰並存，不確定難預料因素增多。面對各種風險挑戰，如果「身體進入新時代、思想停在過去時」，在狂風暴雨襲來之時，就會進退失據，最終葬送現代化建設的大好發展局面。文章強調，中國社會主要矛盾「發生根本性、全局性的變化」，中共正面臨「新一輪大考」。而在大考面前，「解放思想、實事求是」仍是破解難題的重要法寶。

此外，《解放軍報》昨刊文指出，鄧小平新時期建立思想明確的軍隊就是提高戰鬥力，標示了解放軍主責主業。鄧小平認為，軍隊要服從整個國家建設大局，但這絕不意味着建「和平軍」，「軍隊還是要隨時準備打仗的」。新時代新征程，要把工作重心歸正到備戰打仗上來，扭住強敵對手，靈活展開軍事鬥爭。

依舊例 中央料高規格紀念

《中國青年報》的文章則強調，不久前召開的二十屆三中全會，謀劃了進一步全面深化改革的總體部署。當前，面對繁重的改革發展穩定任務，只有傳承好鄧小平的思想遺產，抓改革落實，才無愧於時代使命與任務。

鄧小平出生於1904年8月22日，1997年2月19日去世。鄧誕100年、110年時，中共中央均在人民大會堂舉行高規格紀念活動。按照慣例，預料今年也將舉行高規格座談會。

多個紀念冥誕活動近日已在各地進行。其中，在今年初已閉館進行升級工程的「鄧小平故里」旅遊區，在上月重新開放至今已接待遊客約30.3萬人次，同比增17.98%。