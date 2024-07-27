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NHK播音員稱「釣島屬中國」被炒 中國籍社外機構員工 日本輿情激憤

【明報專訊】日本放送協會（NHK）一名電台中文播音員周一在直播時，脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，發表偏離新聞稿內容的言論長達20秒，引發日本民眾群情激憤。NHK下屬機構將終止與該男子的合約，今後考慮以預錄的方式播放中文新聞。

NHK國際廣播電台一中文新聞直播節目上，該名男性播音員在報道新聞時，突然脫稿加上「釣魚島是中國領土」的個人意見。《朝日新聞》指，當時這名播音員是在報道靖國神社遭塗鴉事件所作的發言。

中文報道靖國塗鴉時脫稿 擬改錄播

NHK發表道歉聲明表示，該名播音員是與NHK有簽委託約的社外機構的中國籍男性播音員，自2002年開始負責將日文稿日本新聞翻譯成中文後，在廣播電台中以中文播報。NHK稱已對該名男子提出強烈抗議，其下屬機構將終止與該男子的合約，「他的言論與原本的新聞稿內容無關，屬於不當發言。與新聞無關的言論被播出是不應該的，對此深表歉意，將徹底採取防範這類事件再次發生的措施」。

事件引起許多日本民眾強烈反彈，認為此事損及國家利益，不是NHK發道歉聲明就能了事。在野的國民民主黨黨魁玉木雄一郎昨在社交平台X上發文，認為這不是個透過嚴厲抗議就能解決的問題，「要徹底調查該情况，包括過去是否發生過類似事件，並嚴肅處理。這對我國公共廣播來說是前所未有的危機」。

日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫表示，NHK是日本的公共媒體，是全體日本人繳費維持的，「此事不但損害了NHK的信用，也對在日本生活的中國人的形象造成了嚴重負面影響。」

現時NHK透過向公眾收取「收視費」，作為主要收入來源，原則上日本國內所有擁有電視的單位，每年都要向NHK繳交有關費用。

讀賣新聞報道，靖國神社職員前日凌晨發現神社入口附近一根石柱及石柱底座有6處塗鴉，被人用黑色筆寫上英文及中文「廁所」等字。警方正調查事件。今次是四個月內第二宗同類事件。

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