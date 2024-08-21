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網上停更新 胡錫進被拍戶外訪談惹解禁揣測

【明報專訊】活躍於內地網絡的前《環球時報》總編輯胡錫進自7月底罕見停更新其社交媒體動態，網民相信與其錯誤解讀中共二十屆三中全會有關。近日，有網民在網絡發圖，稱在北京後海碰到胡錫進與知名主持人魯豫在戶外訪談，有網民據此猜測胡錫進會否被解禁，也有網民稱「還是不要讓胡錫進這類人在網上胡說」。

被指錯誤解讀三中全會

有網民近日在微博上載數張圖片，畫面中的地點是北京後海邊，胡錫進與曾在鳳凰衛視主持「魯豫有約」聞名的主播魯豫站在欄杆旁交談，另有數名工作人員在一旁拍攝。

胡錫進自2021年底退休後，活躍在微博、微信公眾號等內地社交網絡平台，保持每日更新的頻率，其立場多以維護現行體制為主。不過，胡錫進7月22日在其微信公眾號發文，稱三中全會在《決定》中取消「公有制為主體」的表述，昭示着非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，是歷史性變化。文章一經發布就引起輿論嘩然，有網民批評胡「公然反對憲法和黨章」。

自7月27日起，胡錫進的微博帳號、微信公眾號停止更新。7月30日，《人民日報》發表署名「仲音」的文章指出，三中全會通過的《決定》強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，其內涵包括了「公有制為主體」、「多種所有制經濟共同發展」等內容，且中國基本經濟制度「寫入了憲法、黨章，成為全黨全社會的行動指引」。

前述照片讓不少網民猜測胡錫進會否再重返社交平台。但另有網民覺得胡錫進應被禁言，網民「針滿女兒紅」說，「別讓他出來發聲了，退休就退休了。『和稀泥』不安好心。帶節奏影響太壞了」。

相關字詞﹕復出 三中全會 禁言 胡錫進

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