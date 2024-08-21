晉文旅廳發片宣傳現實景點 聯名咖啡產品一度斷市

遊戲《悟空》以《西遊記》為背景，包含了中國多地知名古建築，其建築模型是遊戲團隊實地考察並還原的，如重慶大足石刻千手觀音等，山西南禪寺、佛光寺東大殿等各地文化古蹟。在各省市36個取景地中，山西獨佔27個，山西文旅廳昨發布的宣傳片，展示了遊戲取景地小西天、玉皇廟、鐵佛寺等，宣傳片瀏覽量近200萬次。

不少網民表示，有機會一定要親臨遊戲中取景的景點，一睹中式建築之美。中新社引述四川美術學院副教授曾途分析，「遊戲+古建築」的結合方式在世界上早有先例，該遊戲對大量中式古建築高度還原，也讓中外玩家有機會習得中國古建築知識。

在遊戲推出前一天，瑞幸咖啡推出了《悟空》聯名咖啡產品「騰雲美式」，以及聯名杯套、聯名紙袋和黑神話3D限定海報等。相關產品上架即刻秒售罄，瑞幸CGO（首席增長官）楊飛表示，此次聯名活動效果驚人，「全國周邊秒售罄，差點系統崩潰。男性購買力今早顛覆團隊認知了」。