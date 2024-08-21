明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

晉文旅廳發片宣傳現實景點 聯名咖啡產品一度斷市

【明報專訊】《黑神話：悟空》剛發售，其外溢效應已顯現。由於遊戲在山西、山東、浙江等地取景，預料引發旅遊「打卡熱」。山西省文旅廳昨在網絡發布影片呈現遊戲畫面及現實景點，為遊戲預熱同時也宣傳了當地旅遊業。瑞幸咖啡也推出了聯名咖啡產品「騰雲美式」，吸引大批粉絲購買並一度賣斷貨。

遊戲《悟空》以《西遊記》為背景，包含了中國多地知名古建築，其建築模型是遊戲團隊實地考察並還原的，如重慶大足石刻千手觀音等，山西南禪寺、佛光寺東大殿等各地文化古蹟。在各省市36個取景地中，山西獨佔27個，山西文旅廳昨發布的宣傳片，展示了遊戲取景地小西天、玉皇廟、鐵佛寺等，宣傳片瀏覽量近200萬次。

不少網民表示，有機會一定要親臨遊戲中取景的景點，一睹中式建築之美。中新社引述四川美術學院副教授曾途分析，「遊戲+古建築」的結合方式在世界上早有先例，該遊戲對大量中式古建築高度還原，也讓中外玩家有機會習得中國古建築知識。

在遊戲推出前一天，瑞幸咖啡推出了《悟空》聯名咖啡產品「騰雲美式」，以及聯名杯套、聯名紙袋和黑神話3D限定海報等。相關產品上架即刻秒售罄，瑞幸CGO（首席增長官）楊飛表示，此次聯名活動效果驚人，「全國周邊秒售罄，差點系統崩潰。男性購買力今早顛覆團隊認知了」。

相關字詞﹕旅遊 遊戲 悟空

上 / 下一篇新聞