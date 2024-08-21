官媒落場力捧 鬆民企緊箍咒

官方宣傳或惹海外反效果

國家新聞出版署去年12月發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，對網絡遊戲經營提出更多限制措施，該管理辦法也適用《悟空》這類單機遊戲。業者指出，意見稿1個月徵求期過後，至今沒有下文，相信這也與調整以往限制民企過緊的做法有關。

業者贊同《悟空》品質優良，營銷和宣傳到位，不過其成功未能賦予太大代表性。他們認為官方強力肯定《悟空》，對國內遊戲市場還看不到實質幫助，反而對打入海外市場隨時有反效果。譬如美國看到中國官媒宣揚「文化出海」，說不定會出手打壓。

上半年國內遊戲市場銷售收入1472.7億元人民幣，按年增2.1%，移動遊戲收入佔73%；國產遊戲海外市場實際銷售收入85.54億美元，增4.24%。目前中國文化特色遊戲大作在世界範圍較少，《悟空》初步成功，至於未來IP能否產生更大價值，仍需拭目以待。

另外，作為廣受關注的3A遊戲，《悟空》也可能帶動電子設備更新換代，切合國家推動的「消費品以舊換新」行動。但相信無法與20年前《魔獸世界》推出時，帶起的換電腦盛况相比。

明報記者