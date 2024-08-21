《悟空》全球大賣 獲譽「國產之光」 官媒讚破外國3A遊戲壟斷 掀中國文化熱潮

逾220萬玩家同時在線 破多項紀錄

3A遊戲一般指投入高製作費用的單機遊戲作品（見另稿）。《悟空》由深圳遊戲科學開發，Steam上普通版售價298元港幣，昨發售一小時內破100萬人在線（單機遊戲支持離線玩，不過大部分玩家會保持與平台的連線），Steam伺服器一度短暫崩潰，內地一些科技、遊戲公司給員工放假去體驗遊戲。

在《悟空》中，玩家將扮演一位「天命人」（Destinied One），用棍棒和法術擊退冒險路上的妖魔鬼怪。遊戲媒體和玩家普遍給予《悟空》好評，認為其劇本優秀，「西遊」主題獨具魅力，玩法屬時下流行的「魂系」（黑暗奇幻風格、高難度操作）動作RPG（角色扮演）。

新華社專訪遊戲高管 重視惹業界嘩然

新華社前天發表對遊戲主創馮驥的專訪，昨亦訪問遊戲美術總監楊奇，官媒對一款遊戲的重視程度，讓業內嘩然。新華社稱，中國是全球最大遊戲市場，但主要份額是手機遊戲，體驗國產3A遊戲成為中國玩家的夙願；該遊戲開啟國產3A遊戲元年，讓中國遊戲產業實現突破，為全球玩家提供了解中國文化的新途徑。

官媒主要突出遊戲的中國傳統文化，新華社稱中國古典風格濃郁的《悟空》在網遊界再次掀起中國傳統文化熱潮，網上有人用各種樂器演奏遊戲主題曲，有人介紹遊戲取景地的歷史，還有人深度解析《西遊記》中的角色故事。

《中國日報》指出，外媒形容《悟空》重新定義中國的遊戲行業，不少外國玩家們為了更深入理解遊戲的文化內涵，開始集體閱讀《‌西遊記》‌；有的外國玩家特地跑到附近書店，「搜括」起了《西遊記》的英譯本。遊戲中一些名詞海外翻譯採用的是拼音，如「悟空」沒有翻譯成Monkey King，而是直接翻譯為Wukong。

馮驥、楊奇等同事2014年離開騰訊後成立遊戲科學，2017年獲騰訊子公司英雄互娛注資。團隊2018年成立單機項目，翌年遷往杭州獲當地政府支持，《悟空》正式進入漫長的開發流程，2020年8月放出首條《悟空》的首支實機短片便在全網洗版。

《悟空》2023年在科隆國際遊戲展斬獲最佳視覺獎，今年2月獲國家新聞出版署審批通過。馮驥曾透露，《悟空》每小時遊戲開發成本約為1500萬元至2000萬元人民幣，遊戲時長估計超過15小時，實際研發耗時1.5倍以上。外界估計，遊戲開發總成本至少4億元人民幣，昨天已回本。

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