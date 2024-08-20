內地消費疲 滬高級餐廳過半結業

「藍鯨新聞」報道，上海食客Pierre發現，他吃過幾次的法餐廳L'Atelier 18 突然倒閉，但他還有5000元的餐券未用。L'Atelier 18 被譽為上海的美食地標，人均消費達1580元；文章指出該餐廳欠薪數月，並拖欠供應商款項。

上海是國內高端餐飲最集中的城市，但今年以來已有多家知名餐廳接連結業，包括南京西路上的KOR Shanghai、巨鹿路里的上海玉芝蘭、Osteria生蠔海鮮餐廳、人均2300元的「川菜天花板」明路川等。紅餐大數據顯示，去年5月上海人均消費在500元以上的餐廳約2700家，到今年7月已減少了1400多家。

今年1至7月社會消費品零售總額按年增3.5%，增速持續下滑。天風證券測算，6月上海、北京、廣州、深圳四大一線城市的消費數據斷崖式下跌，按年增速分別為-9.4%、-6.3%、

-9.3%、-2.2%。

上海廣州消費負增近一成

為爭客流，京滬都有連鎖餐廳搞「3元早餐」，不少高檔中餐廳以平價任食促銷。上海中餐唯一米芝蓮三星、人均消費千元的新榮記以398元套餐吸客，被網民稱為「窮鬼套餐」。