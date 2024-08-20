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中菲仙賓礁撞船互斥 疑圖補給滯潟湖艦 菲稱「路過遇襲」

【明報專訊】中菲海警船昨天凌晨在南沙群島仙賓礁周邊海域碰撞，中國海警局稱菲律賓船隻衝闖仙賓礁，試圖補給滯留潟湖海警船，受阻後不顧中方反覆警告、航路管制，再次衝闖仁愛礁附近海域，強調碰撞「責任完全在菲方」。菲方稱當時菲船正前往費信島和馬歡島為菲海警基地補給，途經仙賓礁、仁愛礁被中方攔截，指控中方動作「非法及具攻擊性」，導致菲方船艦遭輕微結構性損壞。

菲海警9701船從4月開始進入仙賓礁瀉湖滯留，被視為「準坐灘」製造佔有事實；而距仙賓礁約60公里的仁愛礁，則有菲軍艦1999年「坐灘」至今。

中國海警：菲故意衝撞

中國海警局發言人甘羽表示，菲律賓4410、4411號海警船未經中國政府允許，昨非法闖入仙賓礁鄰近海域，其中，菲4410號船「無視中方多次嚴正警告，以不專業和危險方式，故意衝撞」中方21551號海警船左舷導致擦碰。中方警告菲方立即停止侵權挑釁，否則一切後果由菲方承擔。

中國海警發布兩條事發時的短片，顯示雙方在昨天凌晨3時許發生碰撞。甘羽表示，菲4410號船6時許不顧警告再次非法衝闖仁愛礁附近海域，菲方一再挑釁滋事，違反中菲雙方關於仁愛礁非法「坐灘」船隻生活物資補給臨時安排，嚴重侵犯中國主權，破壞地區和平穩定。

毛寧：菲謀長期存在

中國外交部發言人毛寧昨回應事件時，中國海警依據國內法和國際法對菲方船隻採取必要處置措施，現場操作專業、克制、規範。毛寧強調，仙賓礁作為南沙群島一部分是中國的固有領土，也是無人島礁，菲方企圖派船向在仙賓礁潟湖滯留的菲海警船補給，謀求實現長期存在，嚴重侵犯中國主權，危害南海和平穩定。中方對此堅決反對，將繼續依法採取堅決有力措施，維護領土主權及《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

菲律賓國安委助理總監馬拉亞（Jonathan Malaya）表示，菲兩艘海警船當時正前往費信島和馬歡島，兩島距仁愛礁百餘公里，途中遭中國海警船撞擊，無船員受傷，繼續執行補給任務。馬拉亞表示，面對國家安全受威脅會堅決維護菲領海的安全。菲武裝部隊發言人表示，軍方支持駐守在費信島、馬歡島的人員，會加强在南海的存在，和盟友一起保護區域穩定。

菲稱正往費信島馬歡島

菲海警發言人表示，4410號船身左右皆受損，4411號右側被撞出一個1.1米長的開口、排氣管受損。

相關字詞﹕南海主權爭議 中菲關係

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