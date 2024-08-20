兩高頒司法解釋 洗錢方式涵虛擬資產

最高法院表示，隨着互聯網技術的廣泛應用，洗錢手法不斷翻新升級，虛擬幣、遊戲幣、「跑分平台」、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式。司法解釋列明了刑法中「以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」的7種具體情形，其中包括通過「虛擬資產」交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益等。

同時，司法解釋列明「情節嚴重」標準，包括洗錢數額在500萬元（人民幣，下同）以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失250萬元以上等。該司法解釋今天起實施。

逾八成源自毒品貪賄金融

全國聯合打擊洗錢犯罪3年行動（2022至2024年）以來，全國法院一審審結洗錢罪刑事案件共2406宗2978人；2022至2023年一審審結案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品、貪污賄賂、金融，佔比超過八成。

最高法院刑事審判第三庭庭長陳鴻翔表示，將加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、遊戲幣等洗錢犯罪的打擊力度；打擊跨國（境）洗錢犯罪，積極探索打擊跨國洗錢犯罪的有效路徑和方式。