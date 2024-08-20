李強訪俄總理會晤 聚焦擴經貿增天然氣輸入

晤普京 另訪白俄

外交部發言人毛寧表示，李強此行是應俄羅斯總理米舒斯京、白俄羅斯總理戈洛夫琴科邀請出訪。她說，今年是中俄建交75周年和「中俄文化年」開啟之年，中俄關係排除外部干擾，保持健康穩定發展；中俄總理定期會晤機制自1996年成立以來每年舉行，兩國總理此次將就雙邊關係、務實合作，以及共同關心的重要問題深入交換意見。

俄羅斯聯邦政府辦公廳通報，李強在20日至22日正式訪問俄羅斯，俄中總理第29次定期會晤定於21日舉行，由米舒斯京和李強共同主持。雙方將特別關注擴大經貿、文化和人文領域的合作，包括推動工業、能源、農業、交通和其他領域的合作項目。俄中正進行遠東天然氣管道線路的設計工作，並在研究經蒙古國出口天然氣的條件。兩國亦正按計劃增加經「西伯利亞力量」天然氣管道的天然氣供應。會議結束後，計劃簽署一些合作文件。

毛寧提到，中國和白俄羅斯是全天候全面戰略伙伴，近年來中白關係保持良好發展勢頭，雙方政治互信持續鞏固，共建「一帶一路」合作成果豐碩。