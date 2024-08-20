台交通部長被揭婚外情即辭職 李孟諺在任92天 歷來第二短

台灣網絡社區「批踢踢實業坊」昨天上午有網民爆料，稱李孟諺曾與張姓女子維持長達10年的地下情，近年高升後開始冷落對方。帖文稱李、張經常進出高檔餐廳，在公開場合也毫不避嫌，並附上多張合照顯示兩人關係密切、舉止親昵。

口頭請辭 行政院長即准

李孟諺昨天上午還有到南部墾丁氣象雷達站視察，聽取中央氣象署副署長馮欽賜報告。他原定下午從高雄左營搭高鐵返回台北，被爆料立即改由台南站出發以迴避傳媒追問。當日下午，李孟諺透過交通部公共事務室聲明，稱過往行為對家人造成困擾，導致公眾觀感不佳，已向賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，希望個人行為不會影響社會大眾對交通部及行政團隊的信心。

中央社報道，行政院發言人陳世凱表示，卓榮泰感謝李孟諺擔任公務表現優異，尊重李孟諺個人意願並肯定其勇於面對的態度，准予辭職。

國民黨質疑「內鬥」

李孟諺被認為是民進黨「台南幫」一員，曾在賴清德擔任台南市長期間任水利局長、市政府秘書長，在賴清德接任行政院長後代理市長，之後升任行政院秘書長，賴清德上台後獲提拔交通部長。國民黨發新聞稿質疑，李遭爆婚外情令人懷疑是否有人覬覦官位，加上早前海基會前董事長鄭文燦受賄風波疑似民進黨內鬥，勢必影響政府施政的穩定性，又批評民進黨多次爆出桃色醜聞已經對公共利益及社會風氣造成負面影響。