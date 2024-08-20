簽進口鐵路協議 習：加快中越聯通 允增國防安全合作 蘇林盼基建獲優惠貸款

中共中央高層本月初進入「北戴河夏休」時段，昨天是習近平自7月29日之後公開露面。習近平伉儷在人民大會堂外廣場為來華國事訪問的蘇林和夫人吳芳璃舉行歡迎儀式，除了大範圍會談，習近平與蘇林還有小範圍茶敘。蘇林另率眾瞻仰毛主席紀念堂並敬獻花圈。

習：攜手打造安穩供應鏈

習近平在會談時稱，中方將越南作為周邊外交優先方向，在各自國家發展振興的關鍵時期，中越要把準命運共同體建設的方向，夯實「政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好」的「六個更」發展格局。

中方願同越方保持密切戰略溝通和高層交往，堅定相互支持，積極探討拓展共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作，加快推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」，提升智慧海關「軟聯通」，攜手打造安全、穩定的產業鏈供應鏈。

越倡建具象徵性大項目

新華社引述蘇林稱，越方堅定奉行「一個中國」政策，堅決反對一切形式的「台獨」分裂活動，堅定支持中國實現國家統一；香港、新疆、西藏都是中國內部事務，越方堅決反對任何勢力干涉中國內政。

越通社報道，蘇林建議雙方加強合作，建設與兩國政治互信相稱、體現中國先進科技發展水平、象徵性強的大型項目；建議中方為越南重點交通基礎設施項目提供優惠貸款、技術轉讓、人力資源培訓、優質投資等方面的支持。習近平表示，中方願加大越南農產品進口力度，擴大越南駐華貿易促進辦事處，為越南優質農產品進入中國市場創造便利條件。

雙方一致同意進一步加強國防安全合作，促進經貿投資合作，加強鐵路和公路基礎設施互聯互通，加強供應鏈合作、邊境省份經濟合作、國企改革交流等，同意將2025年確定為「越中人文交流年」。

同意海上問題管控分歧

關於海上問題，越通社指「雙方進行了真誠、坦率地討論」，一致同意努力更好地管控和解決分歧。蘇林建議，雙方應尊重彼此合法利益，以和平方式解決分歧。

會談後兩國元首見證簽署合作文件，包括椰子、榴蓮、鱷魚輸華的檢疫要求議定書，為出口中國鋪平道路；還有越南老街─河內─海防、諒山—河內、芒街—下龍—河內等3條標準軌（可與中國聯通）鐵路的中方援助項目協議。雙方將發表《中越關於進一步加強全面戰略合作伙伴關係、推進中越命運共同體建設的聯合聲明》。

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