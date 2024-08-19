贛女幹部舉報上司性侵 調查指求升遷獻身遭雙開

李佩霞父親李長柳7月網上發片稱，女兒5月向省級部門舉報毛奇後被萬年縣紀委帶走，只留下8段錄音作證據「救命」，坊間一度流傳李佩霞已死。據昨天通報，李佩霞受查時主動認錯，其合法權益受保護，身心狀况正常。

官方微博帳號「上饒發布」昨發布中共江西上饒市委聯合調查組「關於李佩霞嚴重違紀違法案件的情况通報」指，江西省紀委監委去年6月接實名檢舉稱李佩霞任萬年縣上坊鄉黨委書記做假帳、插手工程等，隨即將信訪件轉交萬年縣紀委監委處理，萬年縣紀委同年7月開始初步核實。

當局稱事主涉貪 受查主動認錯

省紀委今年4月梳理全省信訪件時發現「反映李佩霞的問題較為突出」，故要求上饒市紀委加強跟蹤督辦，上饒市紀委再督辦萬年縣紀委核查。萬年縣紀委監委5月對李佩霞採取留置措施，並通知家屬。上饒市紀委6月公布李佩霞接受萬年縣紀委調查的消息，派幹部全程參與該案。

經調查，李佩霞違反黨政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和生活紀律，利用職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等方面謀利，並非法收受財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經按程序報批，開除李佩霞的黨籍及公職，交由檢察機關審查起訴。

上司權色交易 省紀委調查

李佩霞案已於上周五辦結，毛奇案正由省紀委監委調查。萬年縣今年2月召開政協十四屆四次會議，補選政協副主席，有網民指，李佩霞或因未獲提拔與毛奇產生矛盾。前述通報指，調查發現毛奇利用職權與李佩霞發生不正當性關係。