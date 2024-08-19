贛女幹部舉報上司性侵 調查指求升遷獻身遭雙開

【明報專訊】受廣泛關注的江西上饒萬年縣上坊鄉「書記涉性侵女幹部」事件，上饒市昨通報調查結果稱上饒萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞涉嫌受賄遭開除黨籍、公職，交由檢察機關審查起訴；李佩霞為職務升遷違反生活紀律，與此前其舉報的縣委書記毛奇發生不正當性關係。通報又稱，李佩霞在調查過程中主動認錯，其合法權益受保護，身體和心理狀况正常。
李佩霞父親李長柳7月網上發片稱，女兒5月向省級部門舉報毛奇後被萬年縣紀委帶走，只留下8段錄音作證據「救命」，坊間一度流傳李佩霞已死。據昨天通報，李佩霞受查時主動認錯，其合法權益受保護，身心狀况正常。
官方微博帳號「上饒發布」昨發布中共江西上饒市委聯合調查組「關於李佩霞嚴重違紀違法案件的情况通報」指，江西省紀委監委去年6月接實名檢舉稱李佩霞任萬年縣上坊鄉黨委書記做假帳、插手工程等，隨即將信訪件轉交萬年縣紀委監委處理，萬年縣紀委同年7月開始初步核實。
當局稱事主涉貪 受查主動認錯
省紀委今年4月梳理全省信訪件時發現「反映李佩霞的問題較為突出」，故要求上饒市紀委加強跟蹤督辦，上饒市紀委再督辦萬年縣紀委核查。萬年縣紀委監委5月對李佩霞採取留置措施，並通知家屬。上饒市紀委6月公布李佩霞接受萬年縣紀委調查的消息，派幹部全程參與該案。
經調查，李佩霞違反黨政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和生活紀律，利用職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等方面謀利，並非法收受財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經按程序報批，開除李佩霞的黨籍及公職，交由檢察機關審查起訴。
上司權色交易 省紀委調查
李佩霞案已於上周五辦結，毛奇案正由省紀委監委調查。萬年縣今年2月召開政協十四屆四次會議，補選政協副主席，有網民指，李佩霞或因未獲提拔與毛奇產生矛盾。前述通報指，調查發現毛奇利用職權與李佩霞發生不正當性關係。