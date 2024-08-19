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陸執法船巡台海 加強航行安全救援力

【明報專訊】內地近日在東南沿海開漁，前天及昨日（17日至18日），交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局共同舉行「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」，全程歷時30.5小時，巡航總里程413海里，主要任務包括展開台灣海峽相關水域巡航。

「央視新聞」昨報道，台灣海峽是中國沿海重要海上運輸通道，船舶種類多、流量大，氣象海况複雜多變，航路多點交叉，事故多發易發，是交通部劃定的水上交通安全監管「六區一線」重點區域之一。尤其是上周五（16日）東南沿海開漁後，大量漁船進入台灣海峽，商漁船碰撞事故風險增加。

交通部所屬福建海事局、東海救助局近日共同舉行「台灣海峽海上巡航執法行動」，加強台灣海峽海上交通管控和緊急救援能力，保障在台灣海峽航行、生產作業的船舶、設施和人員生命財產安全。此次行動由「海巡06」、「海巡0802」、「東海救115」3艘公務船舶組成的巡航編隊執行，主要任務包括展開台灣海峽相關水域巡航，巡查福建沿海航路、錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、交通密集區、事故多發區、台灣淺灘等水域，查處各類海上交通違規行為，維護通航秩序。

此外，編隊亦會巡查台灣海峽中部海域航路，推行交通組織和管控，檢查路過船舶，檢驗海上應急搜救預案落實情况；巡查台灣海峽助航設備，核查船舶標識碼信息，測試陸海通訊傳輸能力，維護水上無線電通訊秩序。

台提前防陸船 稱未見大規模越界

另邊廂，中央社報道，針對大陸休漁結束，台灣提前於陸方船隻越界熱點的水域部署防堵，截至昨上午尚無大批大陸漁船越界。台海巡署金馬澎分署指出，僅馬祖及金門有零星越界，均即時由巡防艇驅離。

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