越共總書記抵京 目標鞏鐵路合作 涉3線建設升級 學者指越國力難支受美日影響

蘇林應中共總書記、國家主席習近平邀請，昨日至明日（18日至20日）赴華國事訪問。外交部早前介紹，習近平將與蘇林會談，總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧也將分別與他會面。

訪穗胡志明史迹 蘇林：對華關係頭等優先

「央視新聞」報道，蘇林昨晨9時25分乘專機抵達廣州。在廣州期間，蘇林造訪越南領導人胡志明在中國的革命足迹，並與中越友好人士交流。

越通社報道，陪同蘇林出訪的還有多名越共中央政治局委員。按計劃，蘇林與越南高級代表團前往黃花崗公園，向1924年計劃刺殺法屬印度支那總督馬蘭的越南革命者范鴻泰的烈士墓獻花，參觀越南青年革命同志會舊址，並會見中國友好人士。

蘇林與中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明會談表示，就任總書記後首次國事訪問中國，是為與中共總書記、國家主席習近平和其他中方領導人，共同商討進一步深化提升兩國全面戰略合作伙伴關係，重申越南歷來高度重視，並把對華關係視為頭等優先。

越南外長裴青山在蘇林啟程前發表聲明說，蘇林訪華重點在於落實已簽署的協議，並取得新的實質合作成果，尤其在鐵路連接等越中共同關心領域。路透社上周五引述越南官員表示，預計蘇林訪華期間將達成新協議，包括鐵路、其他投資和農產品貿易。

去年12月習近平訪越期間，中方為越南鐵路升級改造提供補助和貸款，兩國簽署兩項合作備忘錄促進鐵路合作。駐越南大使熊波上周向越南媒體表示，中越正加快推進3條鐵路規劃：升級改造從老街經河內至港口城市海防，以及從諒山至河內的既有鐵路，同時建設從芒街至海防的第三條沿海鐵路。

學者稱鐵路合作無進展 越或交日本建

不過復旦大學中國與周邊國家關係研究中心主任趙衛華在《邊界與海洋研究》撰文表示，推動中越鐵路對接一直是越南高層對華外交的重要課題。不過在阮富仲總書記訪華到習近平總書記訪越之間約一年，相關工作並無實質進展。

趙衛華認為，中越鐵路升級改造和對接主要面臨四大挑戰。首先是資金問題。越南南北高鐵造價約為500億美元（約3900億港元），相當於越南國內生產總值（GDP）約四分之一，國力難承受。其次，域外大國干擾和安全顧慮。第三是中日競爭與越南的觀望心態，鐵路交給中日哪一方建設，越方態度搖擺。最後，越方對目前中越基礎設施建設合作方式不盡滿意。

趙衛華指出，中越鐵路對接過程的挑戰，並非簡單的基礎設施合作和國際貿易問題，也不僅局限於中越間的問題，更涉及美日印等域外大國因素的地緣格局和國家安全等深層次的戰略問題。

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