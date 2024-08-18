越南國家主席訪華 命運共同體兩國優先事務

越通社指出，過去70多年來，越中關係「有起有落」，但友誼與合作仍是主流。越共中央對外部部長黎懷忠說，通過這次訪問，越方期待與中國合作推動落實高層共同協議，加強和深化越中全面戰略合作伙伴關係，構建具有戰略意義的越中命運共同體。

越盼推動務實合作 交流領土問題

越南外交部長裴青山強調，雙方都對此次訪問充滿期待，並希望在多方面取得成果，包括希望商定有效構建具有戰略意義的越中命運共同體的主要方向和重大舉措；推動兩國務實合作取得新進展，特別是在鐵路互聯互通、農產品貿易、優質投資、貨幣金融、文化旅遊、民間交流等領域。

同時，通過就領土邊界問題進行坦誠、真誠、實質性的交流，共同妥善處理遺留問題，更好管控和化解海上分歧，不讓海上問題影響兩黨兩國關係健康發展。

不過，在越通社網站的越文版，上述「越中命運共同體」用詞，仍然是越南外交部去年強調的名稱「未來共享共同體」，顯示越通社內宣外宣不一致。

中國外交部日前稱，國家主席將與蘇林會談，國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧將分別同他會見；中方期待通過此訪，賡續傳統友好，深化中越命運共同體建設。