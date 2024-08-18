高崗去世70周年 陝家鄉立像紀念

【明報專訊】昨日是中共第三代領導人江澤民的98歲冥壽，內地線上線下靜悄悄，江澤民母校上海交通大學深夜在微博援引卡通片《玩轉極樂園》台詞「死亡並不是人生的終點，遺忘才是」發帖，被懷疑意有所指。昨日被公眾遺忘的，還有去世70周年的前國家副主席高崗，不過其家鄉為這名中共爭議人物立了全身塑像。
陝西省榆林市橫山區武鎮高家溝村是高崗家鄉，當地鄉親近年翻新了高崗故居，院內設立半身像。故居有關管理人員高先生昨對本報表示，昨日是高崗去世70周年，但家鄉並沒有舉行悼念活動。不過他也提到，今年初，村裏已在故居附近，新豎了一尊高崗全身立像。
該尊淺色的高崗像，造型以他擔任國家領導人時期外形來塑造，身穿長褸，背負雙手，戴着招牌眼鏡，從容平視前方。塑像下方水泥基座有碩大的「高崗」二字。據悉，該像由民間集資打造，官方並未制止。
今年10月是中共建政75周年，各地正落實各種慶祝活動，高家溝也籌劃如何進一步紀念高崗這位「開國元勳」，以及繼續呼籲平反高崗。
反黨聯盟主角 官方未阻塑像
高崗早年是陝北紅軍代表人物，國共內戰時期是集東北黨政軍大權於一身的「東北王」，新中國成立後當選中央人民政府副主席。1954年2月高崗開始遭批判分裂黨、搞獨立王國，8月17日自殺身亡。次年3月，中共黨代會決議開除高崗黨籍。他被定性為「高崗、饒漱石反黨聯盟」主角至今。