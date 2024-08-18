高崗去世70周年 陝家鄉立像紀念

陝西省榆林市橫山區武鎮高家溝村是高崗家鄉，當地鄉親近年翻新了高崗故居，院內設立半身像。故居有關管理人員高先生昨對本報表示，昨日是高崗去世70周年，但家鄉並沒有舉行悼念活動。不過他也提到，今年初，村裏已在故居附近，新豎了一尊高崗全身立像。

該尊淺色的高崗像，造型以他擔任國家領導人時期外形來塑造，身穿長褸，背負雙手，戴着招牌眼鏡，從容平視前方。塑像下方水泥基座有碩大的「高崗」二字。據悉，該像由民間集資打造，官方並未制止。

今年10月是中共建政75周年，各地正落實各種慶祝活動，高家溝也籌劃如何進一步紀念高崗這位「開國元勳」，以及繼續呼籲平反高崗。

反黨聯盟主角 官方未阻塑像

高崗早年是陝北紅軍代表人物，國共內戰時期是集東北黨政軍大權於一身的「東北王」，新中國成立後當選中央人民政府副主席。1954年2月高崗開始遭批判分裂黨、搞獨立王國，8月17日自殺身亡。次年3月，中共黨代會決議開除高崗黨籍。他被定性為「高崗、饒漱石反黨聯盟」主角至今。

明報記者