明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

高崗去世70周年 陝家鄉立像紀念

【明報專訊】昨日是中共第三代領導人江澤民的98歲冥壽，內地線上線下靜悄悄，江澤民母校上海交通大學深夜在微博援引卡通片《玩轉極樂園》台詞「死亡並不是人生的終點，遺忘才是」發帖，被懷疑意有所指。昨日被公眾遺忘的，還有去世70周年的前國家副主席高崗，不過其家鄉為這名中共爭議人物立了全身塑像。

陝西省榆林市橫山區武鎮高家溝村是高崗家鄉，當地鄉親近年翻新了高崗故居，院內設立半身像。故居有關管理人員高先生昨對本報表示，昨日是高崗去世70周年，但家鄉並沒有舉行悼念活動。不過他也提到，今年初，村裏已在故居附近，新豎了一尊高崗全身立像。

該尊淺色的高崗像，造型以他擔任國家領導人時期外形來塑造，身穿長褸，背負雙手，戴着招牌眼鏡，從容平視前方。塑像下方水泥基座有碩大的「高崗」二字。據悉，該像由民間集資打造，官方並未制止。

今年10月是中共建政75周年，各地正落實各種慶祝活動，高家溝也籌劃如何進一步紀念高崗這位「開國元勳」，以及繼續呼籲平反高崗。

反黨聯盟主角 官方未阻塑像

高崗早年是陝北紅軍代表人物，國共內戰時期是集東北黨政軍大權於一身的「東北王」，新中國成立後當選中央人民政府副主席。1954年2月高崗開始遭批判分裂黨、搞獨立王國，8月17日自殺身亡。次年3月，中共黨代會決議開除高崗黨籍。他被定性為「高崗、饒漱石反黨聯盟」主角至今。

明報記者

上 / 下一篇新聞