鄧誕120年 前翻譯：改革方向不變方法變 高志凱讚習貢獻冠改革家「一點也不過」

按照慣例，鄧小平紀念規格與第一代領袖毛澤東相仿，中共中央將在人民大會堂舉行紀念鄧小平誕辰120周年座談會，政治局七常委出席並由習近平發表講話。習近平的講話內容備受關注，因為體現出中國的政治判斷與政治走向。

蘇州大學講座教授高志凱對本報表示，1978年十一屆三中全會宣布了改革開放的開始，而今年二十屆三中全會，則是46年的改革開放取得了重要的階段性成功，一系列舉措也為今後改革開放奠定了基礎。

現年60歲的高志凱是全球化智庫副主任，他在80年代初考入聯合國譯員培訓班，後進入外交部擔任翻譯，曾多次擔任英文翻譯陪同鄧小平接見外賓。

此次紀念鄧小平活動，正值延遲召開的三中全會閉幕不久，全會出台了300多項措施，對進一步深化改革作出全面部署。新一期黨刊《求是》雜誌刊發文章，將鄧誕120周年與二十屆三中全會做連結，提到對鄧小平最好的紀念，就是錨定三中全會作出的重大部署，推進強國建設。

仍要改革開放 藉機推廣三中《決定》

高志凱稱，在紀念鄧誕120周年，應強調新時代中國特色社會主義不變，「中國還要改革開放」，只是每年都會遇到新挑戰，「怎樣把改革開放做得更好、實現鄧當年的遠見，到2035年乃至2049年完成定下的發展目標。同時也藉紀念鄧誕，對三中所作的《決定》再一次在全國推廣，讓全國人民、黨政機構認準方向。」

高志凱又稱，120周年在中國傳統上是「兩個甲子」，據他所了解，此次紀念規格可能是非常高。

在二十屆三中全會開幕當日，新華社在特稿《改革家習近平》中，稱「習近平被認為是鄧小平之後的又一位卓越的改革家」，提到他們肩負相同的使命：使中國實現現代化。

逢「兩個甲子」 中央紀念規格「非常高」

對於這一稱呼，高志凱認為「一點也不過」，習的貢獻不可多得。他說，自習近平在2012年上台以來，一是推行強力反腐，「做到大刀闊斧、毫不留情，需要極大的政治勇氣，這也是他得到擁護的主要原因之一」；其二是軍隊改革，把傳統的中國軍隊設置變成了一支現代化軍隊，從根本上解決了軍隊的組織結構、軍力佈置等。

而在經濟上，中國也從以往純粹追求量的發展、到追求質的發展，現在變成了以新質生產力為牽導的質的發展，例如電動汽車的發展已經超越西方國家，取得領先。

外界多認為鄧小平的改革以經濟建設為中心，有聲音卻批評習時期陷於保守甚至倒退。高志凱表示，這是基於中國的情况已發生重大變化。1978年當時國民經濟落後、百廢待興，當務之急是擺脫貧困。他續稱，如今中國已躍居世界第二大經濟體，同時面臨着巨大、前所未有的挑戰。

鄧時代要脫貧 習須新方法應對挑戰

尤其是中美關係發生了重大變化，美國對華打壓愈演愈烈，「從這個角度上說，我們不能僅僅發展經濟就好，還要在政治上、外交上、文化上等方面走到世界前面，而且一定要妥善處理中美關係，避免與美國的關係發生根本性、質量性的變化，例如發生衝突、戰爭」。他稱，正因情况與1978年全然不同，必須要用全新的方法處理挑戰，但與此同時堅決走改革開放的路。

中央推微紀錄片、郵票紀念

而在中央座談會前，各級單位各地黨政和民間一系列的紀念活動、研討會、書籍影視相繼推出。由中央黨史和文獻研究院、國家廣電總局出品的20集微紀錄片《紅相冊．鄧小平的故事》本月16日啟播。國家郵政局《紀念鄧小平同志誕辰120周年》紀念郵票22日發行。中共黨史出版社《鄧小平改革思想及其現實意義》、江西教育出版社《小平小道》相繼出版。專為紀念鄧誕120年而創作的獻禮劇《走向大西南》、《春天的故事》亦將推出，分別講述鄧小平坐鎮重慶、改革開放初期的事迹。

明報記者

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