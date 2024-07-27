廈大研究所上書全面接管台灣預案 倡設中央台灣工委「影子政府」 閩建試驗區培訓治台幹部

這篇題為《盡快啓動台灣接管準備》的文章指出，隨着美國前總統特朗普再次上台的可能性愈來愈大，統一台灣的時間表隨時可能提前，「香港過去幾年的動盪表明，政權移交如果沒有充分做好預案，會對未來社會秩序的平穩移交帶來非常嚴重的後果」。文章續稱，由於台灣不存在「五十年不變」的問題，一旦大陸對台灣接管，其深度和廣度要遠遠大過1997年的香港，「做好統一以後全面接管台灣的預案已經迫在眉睫」。

稱「搗亂」後港模式欠說服力 台統一後要徹底融入

文中首先建議，盡快成立中央台灣工委，組織架構完全對標台灣政權和核心組織，唯一目標是作為「影子政府」隨時入台接收政權。工委內，綜合部門研究政權接管後的法律適用、貨幣轉換、陸島基礎設施對接、海關等政策；專業部門徹底了解島內對應部門的歷史、現狀、人員、運行規則，在此基礎上提出接收預案。文章指，成立工委目的一是盡快熟悉台灣體制、制度、法律，二是凝聚島內反台獨英雄力量，三是平滑政權轉換衝擊。

第二，文章建議盡快建立台灣治理試驗區，設置一個高度模擬的實體環境，全面類比島內統一後的管理模式。地點可以選在與金門接壤的廈門翔安區、泉州南安市，因為金廈來往密切，在此設實驗區最有利於複製、模仿台灣現在的行政體制。

實驗區內政策和法律按統一後台灣擬採用的實際政策，「大到選舉制度的存廢，小到簡體、繁體字的去留；遠到貨幣如何過渡，近到教材、教師如何交接」。此外，要培訓儲備幹部、樹立「執政示範」。文章稱，統一後台灣的治理樣本原本是香港的「一國兩制」，「但之前的『搗亂』後，香港作為樣板模式已經對島內沒有多少說服力」，台灣一開始就要以徹底融入大陸為目標。

文章公眾號刊發後刪除

華府智庫官網存英文版

文章本月5日在廈大城鄉規劃設計研究院城市更新中心公眾號「存量規劃前沿」上刊發，之後被刪除，在一些轉載了該篇文章的公眾號上則仍可見到。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）將文章保存，並翻譯成英文置於官網。

公開資料介紹，廈大海峽兩岸城市規劃研究所成立於2009年，掛名於廈大建築與土木工程學院下。研究所創始所長為馬武定，現任所長趙燕菁。目前，建築與土木工程學院城市規劃系多名老師共同擔任所內相關研究工作。本報以電郵查詢文章下架原因，截至發稿前未獲回應。