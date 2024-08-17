青年失業率17.1%新高 按月急升3.9百分點 統計局：因畢業季

新統計方式排除在校生

仍超2022年底16.7%失業率

國家統計局發布的7月份不包含在校生勞動力失業率，其他年齡組包括25至29歲失業率6.5%、30歲至59歲失業率3.9%，按月大致持平。惟16歲至24歲的青年組別依然高企。

國家統計局國民經濟綜合統計司長劉愛華前日解釋7月份全國城鎮調查失業率5.2%比上月升0.2個百分點的現象時，解釋是「季節性上升」，主要是由於進入傳統畢業季，高校應屆畢業生集中離校進入勞動力市場，影響了失業率。

今年的「畢業季失業率」無法與去年7月前後的波幅對比。在使用舊統計方法時期，2023年內地16至24歲青年失業率逐月攀升，6月達到21.3%的歷史新高後，統計局7月開始暫停公布分年齡組失業率數據。

今年1月，統計局宣布採取新統計方式，按月發布不包含在校學生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率。當時統計局解釋，按2023年各月平均，內地16至24歲城鎮人口中，在校學生佔比六成多（近6200萬人），非在校學生佔三成多（約3400萬人），剔除在校生的統計數據，能更精準監測真正需要工作的青年就業失業情况。當月公布的2023年12月青年失業數據銳減至14.9%。

按照統計局的非在校生3400萬人、失業率17.1%計算，今年7月的失業青年有581.4萬人。不過，3400萬是平均基數，2024年高校畢業生1179萬人，加上未升讀高校的中學生畢業生，7月失業青年實際人數應當更高。

而對比往年畢業季前後（包含在校生）青年失業數據，波幅變動沒有新統計方式大。2021年6、7、8月的失業率分別是15.4%、16.2%、15.3%。2022年6、7、8月是19.3%、19.9%、18.7%。