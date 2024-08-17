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北京聞風：中央頻落子佈局綠色低碳轉型 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】在第二個全國生態日之際，中央密集推出政策，佈局綠色低碳轉型。

自然資源部等4部門近日聯合發文，提出將健全源頭保護和全過程修復治理相結合，為今後一段時期中國生態保護修復作出頂層設計。

中國環境科學研究院生態文明中心首席科學家張惠遠表示，中國生態系統質量整體在恢復提升，這得益於理念轉變以及各地監管力度較大。「二十屆三中全會提出，健全生態環境治理體系。自然資源部等發文意在落實三中精神，在體制機制的實效性上邁出一大步，讓環保理念落實到位。」

中共中央、國務院《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》（下稱《意見》）也於近日公布，這是國家層面首次對全面綠色轉型作系統部署，涵蓋區域發展、產業結構、能源、交通運輸、城鄉建設等多個領域。

《意見》明確了各領域轉型升級的時間表和量化目標。比如，到2030年，非化石能源消費比重提高到25%左右，抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦，大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右……

列轉型時間表 量化目標具挑戰

中央財經大學綠色金融國際研究院院長王遙表示，這些量化目標具有挑戰性，同時，目標設定也充分考慮了中國經濟社會發展的實際情况和潛力。

專家稱，2030年節能環保產發展行業規模達到15萬億元人民幣左右，是首次提出的新量化目標。《意見》中亦提出，到2035年，新能源汽車成為新銷售車輛的主流。今年上半年，中國新能源汽車市場滲透率已達35.2%。7月中國新能源汽車按年增長27.8%。

「以往，很多人將綠色低碳轉型視作經濟發展的負擔和制約因素。實際上，節能環保產業是將來社會經濟發展的新增長點。」中國社科院可持續發展研究中心副主任、研究員陳迎表示。

建世界級綠色低碳產業集群

值得注意的是，此次《意見》中提到，要「深入推進粵港澳大灣區建設和長三角一體化發展，打造世界級綠色低碳產業集群」。

王遙表示，「打造世界級綠色低碳產業集群，將極大提升中國在全球綠色低碳產業中的競爭力和影響力。同時，世界級綠色低碳產業集群的建設還將產生示範和輻射效應，對於構建『雙循環』格局具有重要意義。」

三中全會通過的《決定》設專章論述「深化生態文明體制改革」，確立了中國未來綠色發展的基本框架和核心原則。《意見》據此提出具體的實施路徑和政策措施。陳迎研判，後續在財稅、金融、投資、價格政策和標準體系等方面，中國還會推出更加具體的措施支持綠色低碳發展。

文：鍾鳴九

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