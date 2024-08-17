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多地展開「不明原因肺炎」應急演練

【明報專訊】全國多地近日相繼組織展開「不明原因肺炎」聚集性疫情應急演練，引發輿論關注，有地方衛健委強調是為提高突發公共衛生事件的應急處置能力。甘肅省疾控中心前日回應稱，演練是應國家層面的要求，非出於特殊原因。

據「第一財經」昨報道，北京市衛健委本月7日發布消息稱，石景山區衛健委組織了一場防控應急演練。演練內容模擬一家兩口出現流感症狀，服藥3天無效後由專家會診介入、報告是「聚集性不明原因肺炎疫情」，從疫情發現、上報，到應急準備、流行病學調查處置、病例轉運乃至密切接觸者管理等全過程。

報道指出，今年2月起，不少地方陸續展開不明原因肺炎疫情應急處置演練。進入6月後更多，包括湖南岳陽市、江蘇淮安市、江蘇省鎮江市、海南澄邁縣均舉行了相應的演練活動。7月則有遼寧盤錦市、湖南懷化市、山西太原市、浙江麗水市等地舉辦了演練活動。

對於展開演練的原因，北京市石景山區衛生健康委昨稱，該演習屬於「常規演練」，主要是根據市疾控局《關於做好2024年傳染病疫情應急演練工作的通知》要求開展，並稱「相關的應急演練每年都會開展」。甘肅省12320衛生熱線工作人員則表示，從甘肅省疾控中心傳染病科核實了解到，國家層面針對10個省份，提出了要在8月底進行傳染病演練。

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