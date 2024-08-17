紐時：神韻藝團法輪功財源 虐待操縱表演者

票房逾20億元 銷售遍五大洲

神韻成立於2006年，號稱「復興與弘揚中國5000年正統神傳文化」。報道稱，神韻成立目的是為了傳播法輪功的教義。李洪志於1992年在中國創辦法輪功，流亡美國期間和妻子掌管紐約州北部一座佔地160公頃的園區龍泉寺，許多神韻演員都在那裏生活和訓練。

《紐時》訪問了25名神韻前舞者、樂師和教員，他們提供照片和錄音，並描述了神韻領導層近20年來的一系列虐待行為。他們每天工作15小時，包括排練、表演和安裝設備，大多數在25歲前月薪不足1000美元（約7800港元），有的甚至沒有工資，神韻稱他們欠下法輪功代付的學費、食宿費用。

封閉管理讀物須審核 求醫被責怪

一些前舞者曾在受傷情况下表演，倘求醫會被責怪對法輪功不夠虔誠。一名小提琴演奏者右肩劇痛，李洪志摸他頭肩後說已治好；但疼痛持續多年，離開神韻後醫生檢查是椎間盤突出。

神韻實行封閉式管理，青少年表演者多由家長（法輪功修煉者）送來，他們接觸的音樂、電影、書籍、新聞報道都須審核。他們經常一天演出兩場，被告知舞台上的任何失誤可能導致觀眾下地獄。表演者想要退出，會遭恐嚇下地獄、面臨危險，以及須償還學費。

法輪功：受訪者心懷不滿小群體

神韻和法輪功代表回覆《紐時》，稱受訪表演者是「心懷不滿的小群體」，他們的描述是以「怪異和誇張的方式」歪曲事實；《紐時》做法「充滿偏見的攻擊」，正中了想要根除法輪功的中共下懷。