明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

紐時：神韻藝團法輪功財源 虐待操縱表演者

【明報專訊】美國《紐約時報》周四（15日）刊發調查報道，指神韻藝術團（下稱「神韻」）將許多表演者視為可犧牲的消耗品，通過殘酷的情感虐待和操縱來強迫他們服從艱苦的排練和巡演安排。報道形容神韻已成為法輪功運動及其領導者的搖錢樹，其門票銷售遍及五大洲，票房收入超過2.65億美元（約20.66億港元）。

票房逾20億元 銷售遍五大洲

神韻成立於2006年，號稱「復興與弘揚中國5000年正統神傳文化」。報道稱，神韻成立目的是為了傳播法輪功的教義。李洪志於1992年在中國創辦法輪功，流亡美國期間和妻子掌管紐約州北部一座佔地160公頃的園區龍泉寺，許多神韻演員都在那裏生活和訓練。

《紐時》訪問了25名神韻前舞者、樂師和教員，他們提供照片和錄音，並描述了神韻領導層近20年來的一系列虐待行為。他們每天工作15小時，包括排練、表演和安裝設備，大多數在25歲前月薪不足1000美元（約7800港元），有的甚至沒有工資，神韻稱他們欠下法輪功代付的學費、食宿費用。

封閉管理讀物須審核 求醫被責怪

一些前舞者曾在受傷情况下表演，倘求醫會被責怪對法輪功不夠虔誠。一名小提琴演奏者右肩劇痛，李洪志摸他頭肩後說已治好；但疼痛持續多年，離開神韻後醫生檢查是椎間盤突出。

神韻實行封閉式管理，青少年表演者多由家長（法輪功修煉者）送來，他們接觸的音樂、電影、書籍、新聞報道都須審核。他們經常一天演出兩場，被告知舞台上的任何失誤可能導致觀眾下地獄。表演者想要退出，會遭恐嚇下地獄、面臨危險，以及須償還學費。

法輪功：受訪者心懷不滿小群體

神韻和法輪功代表回覆《紐時》，稱受訪表演者是「心懷不滿的小群體」，他們的描述是以「怪異和誇張的方式」歪曲事實；《紐時》做法「充滿偏見的攻擊」，正中了想要根除法輪功的中共下懷。

上 / 下一篇新聞