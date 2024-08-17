台連兩日地震 專家：留意海溝9級震 花蓮外海昨6.3級 氣象署稱「今年情形較異常」

台灣氣象署昨最初報告，昨花蓮地震是獨立的事件，與前日宜蘭地震、「4‧3」花蓮7.2級地震無關。昨日下午，氣象署修訂花蓮震央深度由原9.7公里轉為19.36公里，位置略為西移，納入「4‧3」地震的餘震序列。

截至昨日下午4時，花蓮地區已經發生15次餘震；前一天宜蘭地震，主地震加餘震總共10宗。台灣氣象署提醒，在發生規模6以上的地震後，未來3天都要特別留意較強餘震，請民眾注意安全。這也是台灣今年第9宗規模6到7的地震，而規模達5以上的地震共有50個，與往年相比偏多。氣象署地震測報中心副主任蕭乃祺指出，今年的地震的確偏多，情形較為異常。

專家指琉球海溝達百年周期

「台視新聞」引述台灣中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，近3、4年花蓮地區地震較多，主因菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊過程中卡住，只能仰賴左右及下方暫時支撐。後續更值得留意的是「琉球海溝」，按照1920年發生的規模8強震、1815年發生規模8左右強震周期推算，很有可能在2025年前後再度發生強震。他進一步指出，日本600年內曾發生5次海溝型地震，間隔為90至150年。

李錫堤強調，琉球海溝若發生地震，「運氣好規模8，運氣不好可能規模9強震」，不過引發地震的因素眾多，難以斷言明年琉球海溝是否會發生強震。他呼籲政府在台灣東部海域設立海底位移計，提早發現海牀變形，是目前最有效的預警方式。

「中天新聞網」引述台灣前地震中心主任郭鎧紋表示，菲律賓海板塊向西北推進，往北就隱沒到琉球海溝下，但往西的話會在台灣東部外海產生新的海溝。郭鎧紋稱，屬於菲律賓海板塊的海岸山脈隆起，而且又向東南移動，這是要產生一個新的海溝隱沒帶的可能性，「如果真的是這樣就會進入大地震時代」。

工程師學會料大海嘯衝擊機率低

對於琉球海溝大地震會否引起海嘯，台灣的工程師學會此前研究認為，由於琉球海溝與台灣東海岸不平行，不易遭遇到類似日本福島般的大海嘯衝擊。

日本宮崎縣上周發生規模7.1強震後，日本氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」，直至前日解除。台灣內政部長劉世芳昨邀專家學者、各部會單位召開會議，20個臨海縣市政府視像與會，了解及模擬日本南海海槽地震可能引發海嘯的影響評估，檢視強化台灣對於海嘯的減災與應變機制。

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