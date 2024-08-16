明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

內地擬放寬婚姻登記 免戶口簿撤地域限制

【明報專訊】內地《婚姻登記條例》2003年施行至今21年迎來首次修改，民政部近日公布徵求意見稿，顯示結婚和離婚登記不再需要出示戶口簿，並可自願選擇地點辦理婚姻登記，官媒指新修訂「彰顯婚姻自由」。同時草案提出建設完善「全國婚姻基礎信息庫」，被認為可杜絕重婚。

按照修訂草案，辦理結婚登記的內地居民出示的證件和書面材料只有兩項，身分證、無配偶及雙方「沒有直系血親和3代以內旁系血親關係」的簽字聲明。辦理離婚登記也只需出示身分證和結婚證。

新規也取消婚姻登記地域限制，即毋須回到其中一方的原籍辦理。這一修改此前已有鋪墊，民政部社會事務司去年6、7月刊出網民認為「婚姻登記必須提供戶口簿」違背結婚自由、不合理的留言，表示「將對相關建議予以關注」。近年多個城市也設立結婚登記「跨省通辦」試點。

草案還規定，脅迫結婚、婚前不如實告知重大疾病、冒名頂替或弄虛作假辦理婚姻登記等情况，另一方可請求法院撤銷婚姻登記。

婚前瞞重病 對方可申撤銷

此外，有3種情形不予受理離婚登記，包括未達成離婚協議、屬於無民事行為能力人或限制民事行為能力人、結婚登記不是在中國內地辦理。30天的「離婚冷靜期」內，任何一方都可申請撤回。

針對有關「婚姻自由」的討論，有網民認為「提升人們的婚姻幸福感，比降低婚姻門檻更有效果」。

設全國婚姻信息庫

律師：能杜絕重婚

另外，草案表明國家加強婚姻管理信息化建設，民政部統籌規劃、建設完善「全國婚姻基礎信息庫」，聯同法院以及外交外事、公安等有關部門建立信息共享機制。婚姻繼承律師張荊發文稱，草案最大亮點在於建設全國婚姻信息庫，「意思就是婚姻將會實現全國大數據聯網」。張荊稱，婚姻狀况的透明度會大大高於以往，「或許相親網站上的騙子們今後也無法再假冒自己單身」。

上 / 下一篇新聞