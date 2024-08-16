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駐京周記：體育飯圈的根源

【明報專訊】「平常控制身材，需要在怎麼樣的一個狀態呢？」「潘展樂自己，還有覃海洋、徐嘉余、孫佳俊、汪順，你覺得誰最帥？」「最近有人說你撞臉何潤東，你看到了嗎？」……

若不說採訪對象是中國「飛魚」潘展樂，恐怕大家會以為內地娛樂記者在採訪藝人。

自從巴黎奧運舉辦以來，內地社交平台熱搜榜長期被體育明星佔據，至今未歇。昨日新浪微博熱搜榜就有「（巴奧女乒單打冠軍）陳夢是第一個被家鄉搖出來代言的吧」、「奧運（舉重）冠軍李發彬回應妻子是菜販」、「（女乒一姐）孫穎莎把主持人的詞都說完了」等一大串，體育人物的話題都跟體育沒關係。

公安出手打擊 微博專設投訴區

近年內地體育娛樂化十分嚴重，體育界「飯圈」（粉絲圈子）問題更在這次巴黎奧運集中爆發。由於「造成惡劣社會影響」，警方也要出手打擊。公安部昨公布4宗「打擊整治涉體育領域『飯圈』違法犯罪」典型案例。這些被採取刑事措施或行政處罰的網民，涉及詆譭乒乓球運動員和教練、質問巴黎奧運某金牌得主、辱罵體操運動員。

國家網信辦要求各平台嚴查嚴辦「飯圈」現象，微博近日開闢「飯圈投訴專區」，涵蓋飯圈謾罵、刷量控評、應援集資、侵犯隱私、造謠爆料、惡意評價、飯圈不友善、拉踩引戰、惡意P圖9種情况，間接反映當前體育「飯圈」情况。

管理「飯圈」 關鍵流量資本

「飯圈」由來已久，推波炒熱話題的水軍、營銷公司，也不會無端作業。《人民論壇》曾指出，資本串起「偶像—粉絲—商業平台—經紀人—營銷機構—廣告商—廠家」各個利益集團，資本的背後是圍繞數據流量的產業鏈。

潘展樂日前突然解散粉絲群，引起各界關注。有分析人士指出，不能簡單認為「飯圈」就是粉絲單方面引起的混亂，解散一個群，可視為一種表態，配合國家治理，但沒有解決問題。

治理飯圈，根源在於如何對待其背後的流量資本和商業訴求。實際上，目前潘展樂的新浪微博帳號，可見大量商業廣告帖子。

體育經紀人黃敬文近日對《21世紀經濟報道》表示，應該引導而非抵制「飯圈」，這涉及體育經紀人的公共關係管理，或者粉絲社群管理。但內地運動員大多由國家運動管理中心統一管理，若與體育經紀人合作，意味要更加商業化運營。

回到文首，傳媒應否熱中追逐娛樂化的體育人物話題，值得深思。

駐京記者 王佩凡

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