民眾黨獻金案 會計師公關老闆准保釋

被問憂波及否 柯文哲：約談也正常

北檢前天指揮調查局人員，分頭搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及端木正事務所共7處地點，約談端木正及其助理陳韋瑄、李文娟及其公關會計何璦廷、柯文哲競選總部財務長李文宗（李文娟兄長）、尼奧與時樂負責人戴利玲。北檢並未搜索民眾黨部和柯文哲辦公室，民眾黨仍主動提交6箱競選時期憑證。

中央社報道，李文宗、陳韋瑄及戴利玲均毋須保釋請回，何璦廷以50萬元（約12萬港元）保釋。北檢原令端木正以200萬元保釋，但端湊不足現金，檢察官降保為100萬元後，他在昨晨6時半繳保釋金離開。

台灣監察院日前公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被時樂、尼奧公司指出並未收取費用，總金額為916萬元；另外，有多筆政治獻金「授權」轉入木可公關公司，其中有4筆資金流不明，金額達1300萬元。民眾黨指其委託的會計師端木正擅自將漏報金額約1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司。

柯妻開公司 醫院查是否違法兼職

近日曝光的柯文哲妻子陳佩琪醫師以兒子名字開公司一事同樣引發爭議，因具公務員身分，台北市聯合醫院昨稱將通知陳佩琪說明，審究有否違法，若違法兼職則依法辦理。

另外，監察院昨公布去年度政黨政治獻金會計報告書，國民黨、民進黨的選務支出項目都高達上千萬元，民眾黨則為0元。民眾黨副秘書長許甫稱，該黨做法是由各部門編列各自預算，因此沒有編列在選務費用支出項目中。