缺五星旗遭平台下架 長榮酒店致歉 央媒指官網並列中國台灣 陸委會批民族主義干涉商業

「主廚」指中國旗遭剪 上司：買萬國旗時無

據社交平台帳號「張教官的有趣人生」周二（13日）發布短片，旅遊網紅「張教官」周日到巴黎長榮桂冠酒店辦理入住時發現，酒店大堂天花掛滿各國國旗卻不見中國國旗，「張教官」表示免費提供一面大小相近的五星紅旗讓酒店職員掛起，被職員以經理休假、自己無權處理為由拒絕。

一名自稱是酒店中餐行政主廚的大陸籍楊姓男子向「張教官」表示，稱五星紅旗本在國旗串中，掛起後被台籍酒店負責人「蘇總」要求剪掉，楊男曾向上司抗議被拒。「張教官」表示放棄房費、不再住店，稱要跟進到底。

前晚「張教官」再發片，顯示他周一再到酒店交涉，一名華裔女主管表示國旗是網購而來，商家隨機發貨，「酒店購入時就沒有中國國旗，酒店有權決定如何佈置」。她表示，隨後會將所有國旗拆掉。至於楊姓廚師透露該酒店住客六七成是大陸籍，女主管稱每月約有5%是中國大陸旅客。

「張教官」新片發布後，引起大陸網民進一步關注，紛紛宣稱「不會入住長榮旗下任何酒店」、「拒絕台獨」，有網民呼籲全面嚴查台灣企業。此後中新社旗下「國是直通車」昨上午發文，稱上海長榮桂冠酒店官網將「中國」、「台灣」並列。有網民還發現長榮航空上海辦事處的官網採用民國紀年，話題昨在內地各大社交平台衝上熱搜榜。

《聯合報》指，攜程已移除上海、檳城、曼谷的長榮桂冠酒店訂購查詢；高德地圖、百度地圖搜不到上海長榮桂冠酒店，大眾點評顯示酒店宴會廳「停業」。

長榮稱加強培訓 不盼損兩岸情感

上海長榮桂冠酒店網站昨刊出下款「長榮桂冠酒店」的聲明，表示巴黎長榮桂冠酒店對事件處理考慮不周，令住客觀感欠佳，引發各界關注，酒店深感抱歉，會加強職員培訓以避免類似情況再度發生。聲明提到，長榮集團創始人張榮發生前致力推動兩岸經貿合作，酒店秉持其理念，希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進。

台灣陸委會發言人梁文傑昨表示，用民族主義來干涉商業、賺流量，這類行為不會讓中國偉大，只會讓國際愈來愈反感。他說，民族主義在大陸是一門賺流量的「好生意」，現在的大陸網紅大概都是用自身角度看世界，相關炒作近年層出不窮。大陸官方暫時未回應事件。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676